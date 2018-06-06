Золотовалютные резервы Беларуси за май снизились на 98,5 млн долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2018 года, по предварительным данным, составили 6,940 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за май на 98,5 млн долларов (на 1,4%) после апрельского прироста на 43,5 млн долларов, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам мая обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 331 млн долларов.

Поддержанию уровня международных резервных активов в мае способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты на торгах БВФБ.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%), до 7,315 млрд долларов. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее чем 6 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch, недавно повысившее кредитный рейтинг Беларуси, отмечает, что по итогам года резервы могут сохраниться на уровне выше 6,7 млрд долларов. Затраты на обслуживание долга в 2018 году агентство оценивает в 2,6 млрд долларов, которые будут покрыты за счет заимствований на внешнем и внутреннем рынках.