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Золотовалютные резервы Беларуси за май снизились на 98,5 млн долларов
07.06.2018 09:00 — Новости Экономики | Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2018 года, по предварительным данным, составили 6,940 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за май на 98,5 млн долларов (на 1,4%) после апрельского прироста на 43,5 млн долларов, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
Снижение уровня международных резервных активов по итогам мая обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 331 млн долларов.
Поддержанию уровня международных резервных активов в мае способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты на торгах БВФБ.
За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%), до 7,315 млрд долларов. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее чем 6 млрд долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch, недавно
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Снижение уровня международных резервных активов по итогам мая обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в...
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