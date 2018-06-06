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Власть объявила войну сетевым фейкам. И вооружилась ими же
07.06.2018 09:26 — Новости Экономики | Tut.by
Есть что-то обнадеживающее в попытках наших чиновников объяснить новые планы зажать свободу слова в интернете опытом Евросоюза. Значит в подсознании еще есть потребность казаться европейским государством. Хуже, если бы они сверяли часы по Ирану или Китаю. Грустная ирония состоит в том, что «европейский опыт», на который ссылаются чиновники, — это пример того самого фейка, с которыми наша власть так хочет бороться.
Уголовно наказывать не только за клевету и оскорбления, а еще и за распространение «недостоверной информации» предложил вчера генпрокурор Александр Конюк. «В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента», —
До него на опыт Германии
— Мы сейчас заговорили о социальных сетях, а там еще в прошлом году бундестаг принял Акт о законности в Сети. Он уже работает. Там предусмотрена довольно жесткая ответственность за распространение информации, запрещенной немецким законодательством через социальные сети. Меры реагирования — вплоть до закрытия доступа к Сети в целом. Вот вам, пожалуйста, опыт из самого сердца Евросоюза.
Другой любимый пример — Франция. Там, говорят
Делая такие заявления, чиновники либо положились на чей-то вольный пересказ немецкого закона и французского законопроекта, либо рассчитывали, что никто не проверит их слова. В призрачной надежде на первый вариант попробуем объяснить, почему высоким государственным мужам не стоит подставляться. Именно это они делают, когда ссылаются на европейские нормы, которых не существует.
Акт о законности в Сети, заработавший в Германии с начала этого года, действительно меняет подход к регулированию интернета. Он обязывает крупные соцсети регулярно отчитываться о том, как они обрабатывают жалобы пользователей на незаконный контент. Удалять или блокировать такую информацию условные фейсбук с твиттером должны в течение недели (или дня, если нарушение «очевидное»).
За эти пространные формулировки Берлин раскритиковали все кому не лень — от ОБСЕ до ООН. Но это вторично. А первично то, чего в этом законе на самом деле нет.
Во-первых, немецкий Акт о законности в Сети не запрещает распространять простую недостоверную информацию или фейки. «Незаконным контентом» в нем признается другое: пропаганда запрещенной символики и организаций, вроде нацистских, призывы и подстрекатаельство к преступлениям, их одобрение, распространение детского порно, разжигание религиозной и национальной вражды, клевета и оскорбление (в адрес частных лиц, клевету на президента и государство из закона в последний момент исключили), публикация чужих интимных фото и еще несколько пунктов. Ни один из них, повторюсь, не касается просто фейков или недостоверной информации.
Во-вторых, немецкий закон вводит только штрафы на собственников соцсетей. Ничего про закрытие к ним доступа, и тем более — без решения суда,
Штраф накладывается не за какой-то единичный случай неудаления контента, а если соцсеть нарушила требования о ежеквартальных отчетах о своей работе с жалобами юзеров. Разумеется, штраф накладывается только судом.
Теперь к французскому примеру. Открываем
До сих пор непонятно, как судьи за 48 данных им на это часов смогут проверить достоверность информации в сети. Но с этим пусть разбираются французы. Для нас важно, что никакого огульного разрешения французскому "министерству правды" по своему усмотрению блокировать соцсети никто не дает.
Провластные политологи
И здесь у читателя может возникнуть вопрос: а почему автор так ратует против запрета недостоверной информации? Неужели кто-то в здравом уме может быть за распространение фейков?
Проблема не в том, какие благие цели белорусские власти декларируют, а в том, как они потом своими законами пользуются. Под «недостоверную информацию» при желании можно подвести почти любую резкую критику в свой адрес. Что достоверно, а что — нет, вертикаль будет решать сама.
В 2011 году газета «Народная Воля» получила предупреждение и чуть не была закрыта за статью, в которой Светлана Калинкина назвала белорусское телевидение «Геббельс-ТВ». Жесткая сатира наверху не понравилась. В итоге одним из оснований судебного решения против газеты было то, что эта информация «недостоверна», потому что такое телевидение как «Геббельс-ТВ» в Беларуси не зарегистрировано. Красота, а?
СМИ уже давно живут с этими драконовскими нормами, которые чиновники могут толковать так широко, как им потребуется. Мы, можно сказать, привыкли. Теперь, судя по заявлениям генпрокурора, эти нормы хотят распространить на обычных юзеров соцсетей и форумов. Государству оказалось мало ответственности за клевету, оскорбление и очернение деловой репутации, которые уже есть в законе.
При этом закручивание гаек упаковывается в один пакет с нужными мерами, спорить с которыми у разумный человек не будет. Это, например, запрет на пропаганду суицида и рецептов изготовления взрывчатки. Или требование к телеканалам обеспечить минимум 30% белорусского контента. Причем по последнему пункту, на мой взгляд, стоило пойти еще дальше.
Но свежие идеи про борьбу с неправдой в соцсетях и на форумах — из другой оперы. Это не про информационную безопасность и передовой европейский опыт. Это про простую человеческую обиду. Обиду чиновников на грубости в свой адрес, когда палец кликает «посмотреть комментарии».
И вроде все понимают, что любой форум, любая соцсеть — это кривое зеркало, что это не срез общества, что там сидят кучи троллей и ботов. Но какая-то непреодолимая сила все равно тянет залезть туда. Залезть, чтобы оскорбиться. Оскорбиться, чтобы захотелось запретить. Почему-то не получается просто пройти мимо, не нырять в это озеро сетевой любви, не читать оскорбления от анонимов…
В 18 веке был такой британский литератор Сэмюэл Джонсон. Он издал лучший на то время толковый словарь английского языка. Респектабельная публика Лондона потянулась к писателю домой, чтобы выразить восхищение его трудом. Среди гостей была группа аристократичных дам, которые сделали литератору оригинальный комплимент:
— Доктор Джонсон, изучив ваш словарь, мы хотим поздравить вас с тем, что вы не включили туда ни одного вульгарного и непристойного слова.
— Почтенные дамы, — ответил им Джонсон, — я в свою очередь поздравляю вас с тем, что вы их искали.
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"Европейский опыт", про который говорят чиновники, закручивая гайки в интернете, это как раз пример фейка, с которыми наша власть так хочет бороться.
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