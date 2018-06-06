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В Беларуси расширены возможности для получения субъектами хозяйствования наличных денег в банках
07.06.2018 09:05 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 7 июня. В Беларуси субъектам хозяйствования предоставляется право получать наличные денежные средства в белорусских рублях в кассах банков по соответствующим заявлениям не только с текущих (расчетных), но и с иных банковских счетов. Ранее для получения денег с иных банковских счетов применялись чеки из чековых книжек, использование которых постепенно отменяется.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 7 июня. В Беларуси субъектам хозяйствования предоставляется право получать наличные денежные средства в белорусских рублях в кассах банков по...
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