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Топ-менеджеров "ДОРОРС" будут судить за ремонт личных машин за счет предприятия
07.06.2018 10:28 — Новости Экономики | Tut.by
Завершено расследование уголовных дел в отношении топ-менеджеров крупного ритейлера «ДОРОРС». Гендиректора и главного инженера обвиняют в том, что они за счет предприятия ремонтировали машины себе и своим родственникам. Об этом
По материалам дела, с июня 2016 по октябрь 2017 года фигуранты за счет предприятия на станции техобслуживания ремонтировали машины собственные и своих близких — BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze.
«При этом в бухгалтерию предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных транспортных средствах», — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Стоимость работ составила почти 12 тысяч рублей, собраны доказательства по 9 аналогичным случаям. Сообщается, что главный инженер раскаялся в содеянном и возместил ущерб, поэтому заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности согласно ст.88−1 УК.
«Материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Генеральный директор свою вину не признал», — рассказали в Следственном комитете.
Оба обвиняемых находятся под стражей, на их имущество наложен арест. Согласно ч.2 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) им грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее,
ОАО «ДОРОРС» контролирует практически всю торговлю и общепит в районе Минского железнодорожного вокзала, крупный оператор цветочного рынка.
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Инженер уже возместил ущерб и просит освободить его от уголовной ответственности. Директор вину не признает.
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