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Альфа-Банк покупает белорусский "Хоум Кредит"

07.06.2018 11:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Акционеры Альфа-Банка достигли соглашения с международной группой «Хоум Кредит» о покупке контрольного пакета акций в дочерней структуре «Хоум Кредит» в Беларуси — ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит». Об этом TUT.BY рассказали участника рынка и подтвердили в самом банке.

Сделка согласована Национальным банком и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Она может быть реализована уже в июне 2018 года.

«Соглашение подтверждает серьезные амбиции банковской группы «Альфа-Банк» по дальнейшему росту банковского бизнеса в Беларуси. За 2016−2017 активная клиентская база Альфа-Банка увеличилась вдвое, и указанная сделка может дать существенный импульс по ее дальнейшему приросту», — отметили в Альфа-Банке (Беларусь).

«Покупка старого портфеля [ХоумКредита] обсуждалась с несколькими банками. «Альфа» согласилась. Мы отказались», — сказал представитель одного из банков.

В июле 2016 года «Хоум Кредит» перестал быть банком и стал небанковской кредитно-финансовой организацией (НКФО), которая может привлекать депозиты юридических лиц, осуществлять валютообменные операции, факторинг и лизинг. НКФО не смогла привлекать вклады и депозиты физических лиц, открывать и вести их счета, а также осуществлять кредитование, эмиссию и обслуживание платежных карточек.

Это явилось очередным этапом объявленного курса акционеров Home Credit Group на трансформацию бизнес-модели в Беларуси. Конечным бенефициаром компании является чешский миллиардер Петр Кельнер, который осуществляет контроль через зарегистрированную в Нидерландах PPF Group NV.

В качестве специализированного розничного банка ХКБанк работал на белорусском рынке с 2007 года. На волне успеха банк имел широкую сеть ЦБУ во многих городах Беларуси и торговых партнеров. Ужесточение условий выдачи так называемых экспресс-кредитов вынудило банк подчиниться требованиям законодательства и изменить модель ведения бизнеса.

 
 
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Сделка согласована Национальным банком и Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
 
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