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Государственный банк развития Китая открывает представительство в Минске
07.06.2018 11:49 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 7 июня. Национальный банк Беларуси разрешил Государственному банку развития Китая открыть представительство в Минске. Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 5 июня № 256.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 7 июня. Национальный банк Беларуси разрешил Государственному банку развития Китая открыть представительство в Минске. Соответствующее решение принято...
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