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Лукашенко: Мы не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой
07.06.2018 11:18 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 7 июня. Власти Беларуси не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом заявил Александр Лукашенко 7 июня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию, сообщает пресс-служба главы государства.
"Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов, — сказал он. — Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк. Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это — главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода".
Лукашенко отметил, что принадлежащие государству объекты создавались всем народом. "И взять росчерком пера, чохом их продать за бесценок — это значит породить несправедливость, взбудоражить народ, который выразит свое недовольство, как это [было] в соседних республиках бывшего Советского Союза. Поэтому мы хотим, чтобы приватизация не была некой сферой напряжения в обществе. Это — главное", — сказал президент.
По его словам, результатами передачи госсобственности частным инвесторам должны быть создание новых рабочих мест, хорошая зарплата для работников приватизированных предприятий, а также регулярные поступления в бюджет государства.
Оценивая сотрудничество Беларуси с ЕБРР, Лукашенко сказал: "Я вижу очень большие перспективы. Мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям. Я вам благодарен за те, особенно инфраструктурные, проекты, которые мы реализуем вместе с вами".
Он отметил, что ЕБРР инвестировал в экономику Беларуси около 2 миллиардов евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 миллиона евро. "Это хорошие объемы, — сказал Лукашенко. — Я так понимаю, что мы для Европейского банка реконструкции и развития являемся приемлемыми партнерами. Меня особо радует то, что банк произвел определенную перенастройку наших отношений, интересуется нашим государственным сектором и, самое главное, согласен расширять сотрудничество на государственный сектор экономики".
Ален Пию находится в Беларуси с 4 июня. Сегодня его визит завершается.
БелаПАН.
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Минск, 7 июня. Власти Беларуси не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом заявил Александр Лукашенко 7 июня на встрече с...
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