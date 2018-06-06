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Прокуратура: Ответственные должностные лица РУП "Брестэнерго" не противодействовали коррупции должным образом
07.06.2018 10:55 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 7 июня. Прокуратура Брестской области выявила нарушения законодательства о борьбе с коррупцией в деятельности РУП "Брестэнерго".
"Сфера энергетики, учитывая объемы бюджетного финансирования и значительную стоимость используемого в производственной деятельности оборудования, связана с коррупционными рисками, совершением иных криминальных деяний корыстного характера", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Беларуси.
Этот вывод подтвержден прокурорскими проверками в Брестской области: ответственные должностные лица РУП "Брестэнерго" не противодействовали коррупции должным образом.
Сообщается, что на предприятии сформировалась практика, когда субъекты хозяйствования передавали ему транспортные средства и иное имущество взамен неисполненного обязательства по договору пользования электроэнергией.
Руководитель одного из филиалов РУП "Брестэнерго", зная о финансовой возможности частной организации погасить задолженность за потребленную электроэнергию, не принял мер к истребованию от абонента денежных средств. Вместо этого он, минуя конкурентную процедуру закупки, приобрел там новый автомобиль.
Прокуратура Брестской области инициировала привлечение к дисциплинарной ответственности данного должностного лица за правонарушения коррупционной направленности.
Также прокуроры выявили недостатки в вопросах премирования руководства РУП "Брестэнерго", оформления и контроля за соблюдением государственными должностными лицами установленных для них ограничений. Установили нарушения при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг): предприятие не размещало либо несвоевременно размещало на официальном сайте в интернете информацию о закупках, ненадлежащим образом оформляло документацию и протоколы заседания конкурсных комиссий.
По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла представление генеральному директору РУП "Брестэнерго", в котором потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства, а также способствовавшие им причины и условия. Исполнение акта надзора взято на контроль.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Прокуратура: Ответственные должностные лица РУП "Брестэнерго" не противодействовали коррупции должным образом
Минск, 7 июня. Прокуратура Брестской области выявила нарушения законодательства о борьбе с коррупцией в деятельности РУП "Брестэнерго". "Сфера энергетики,...
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