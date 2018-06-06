|
Россельхознадзор обнаружил в молоке семи белорусских предприятий превышение нитратов
07.06.2018 08:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 7 июня. Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий и будут проводить в связи с этим расследование, сообщила 6 июня журналистам в Москве официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
"При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты", — цитирует Мелано
В частности, нитраты обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО "Минский молочный завод № 1", СООО "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". Кроме того, нитраты обнаружили в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и в молоке пастеризованном ПУП "Оршанский молочный комбинат".
Как напомнила Мелано, согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается. По ее данным, многие эксперты полагают, что нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущения свертывания молока) ультрапастеризованного молока.
"В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции", — добавила представитель ведомства.
4 июня Россельхознадзор объявил о введении с 6 июня временных ограничений на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси, поступающей как на переработку (сырье), так и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литра. Запрет касается молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.
5 июня решение об ограничении поставок белорусской молочной продукции прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. "Вчерашний выпад Россельхознадзора относительно белорусской молочной продукции ничем не аргументирован и не обоснован, — заявил он. — Этот выпад — очередной пример протекционизма. Идет выбивание с российского рынка белорусской продукции, дабы этой нишей воспользовались определенные элементы, которые хотят занять место нашей страны".
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) признала запрет на поставку в Россию отдельных видов белорусской молочной продукции нарушением договора о Евразийском экономическом союзе.
8 июня в Москве планируется встреча белорусского вице-премьера Михаила Русого с новым министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым для решения проблемных вопросов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 июня. Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий и будут проводить в связи с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)