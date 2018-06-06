ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор обнаружил в молоке семи белорусских предприятий превышение нитратов

07.06.2018 08:35 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 7 июня. Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий и будут проводить в связи с этим расследование, сообщила 6 июня журналистам в Москве официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты", — цитирует Мелано ТАСС.

В частности, нитраты обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО "Минский молочный завод № 1", СООО "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". Кроме того, нитраты обнаружили в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и в молоке пастеризованном ПУП "Оршанский молочный комбинат".

Как напомнила Мелано, согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается. По ее данным, многие эксперты полагают, что нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущения свертывания молока) ультрапастеризованного молока.

"В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции", — добавила представитель ведомства.

4 июня Россельхознадзор объявил о введении с 6 июня временных ограничений на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси, поступающей как на переработку (сырье), так и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литра. Запрет касается молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.

5 июня решение об ограничении поставок белорусской молочной продукции прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. "Вчерашний выпад Россельхознадзора относительно белорусской молочной продукции ничем не аргументирован и не обоснован, — заявил он. — Этот выпад — очередной пример протекционизма. Идет выбивание с российского рынка белорусской продукции, дабы этой нишей воспользовались определенные элементы, которые хотят занять место нашей страны".

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) признала запрет на поставку в Россию отдельных видов белорусской молочной продукции нарушением договора о Евразийском экономическом союзе.

8 июня в Москве планируется встреча белорусского вице-премьера Михаила Русого с новым министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым для решения проблемных вопросов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 июня. Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий и будут проводить в связи с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минприроды: аккумуляторный завод под Брестом не нанесет экологического ущерба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика