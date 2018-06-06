Президент: Продать предприятия чохом за бесценок - значит взбудоражить народ, как в соседних странах

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, сообщила пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента

«Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов. Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк. Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода», — подчеркнул Лукашенко.

Президент заметил, что объекты, принадлежащие государству, создавались всем народом, особенно в былые времена. «И взять росчерком пера, чохом их продать за бесценок — это значит породить несправедливость, взбудоражить народ, который выразит свое недовольство, как это в соседних республиках бывшего Советского Союза. Поэтому мы хотим, чтобы приватизация не была некой сферой напряжения в обществе. Это главное», — отметил он.

Лукашенко убежден, что передача госсобственности частным инвесторам должна приносить пользу стране. Ее результатом должны стать хорошая зарплата для работников приватизированных предприятий, создание новых рабочих мест и регулярные поступления в бюджет государства.

Президент высоко оценил сотрудничество Беларуси с ЕБРР. «Я вижу очень большие перспективы. Мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям. Я вам благодарен за те, особенно инфраструктурные, проекты, которые мы реализуем вместе с вами», — сказал он.

За время сотрудничества с Беларусью ЕБРР инвестировал в экономику страны около 2 млрд евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 млн евро. «Это хорошие объемы. Я так понимаю, что мы для Европейского банка реконструкции и развития являемся приемлемыми партнерами, — добавилЛукашенко. — Меня особо радует то, что банк произвел определенную перенастройку наших отношений, интересуется нашим государственным сектором и, самое главное, согласен расширять сотрудничество на государственный сектор экономики».

Как ранее сообщалось, недавно правительство Беларуси одобрило приватизацию Белинвестбанка с участием ЕБРР.