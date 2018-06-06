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Лукашенко потребовал у нового главы Госинспекции "железной рукой навести порядок"

07.06.2018 12:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко потребовал от нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси Юрия Тертеля «навести железный порядок в этой структуре». Об этом сообщает БЕЛТА.

«Ваша задача — прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции, а затем и ликвидировать узкие места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира», — поручил президент.

«Очень много будет кривотолков, разговоров, что Лукашенко опять взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры. Я этого абсолютно не боюсь, вы должны быть к этому готовы. Более того, не скажешь, что Государственная инспекция — гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная», — подчеркнул президент.

Лукашенко рассказал, что этот госорган создавался по его инициативе и на базе определенных структур за счет их численности, чтобы не выделять лишние деньги из бюджета и не плодить лишних людей в погонах. «У нас богатство одно — это природа. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир. Но этот дар не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Нашу природу и тот животный мир, с которым мы сегодня живем, надо сохранить. Поэтому была создана эта инспекция», — отметил Александр Лукашенко.

Он добавил, что с течением времени в инспекции стали забывать о своих главных обязанностях. «В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник — браконьер, система не сможет бороться против браконьеров. Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного — военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что инспекция охраны животного и растительного мира при президенте — особая структура, некоторые сотрудники которой даже вооружены. «То есть это военизированное подразделение, поэтому расхлябанности, недисциплинированности там быть не должно. Я очень надеюсь, что вы не подведете и наведете порядок в этой системе. Очень нужно это сделать», — подчеркнул он.

Напомним, 1 июня президент назначил нового главу Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Им стал Юрий Тертель, который до этого был начальником Отдельной службы активных мероприятий (ОСАМ) или так называемого пограничного спецназа.

Предыдущий начальник Госинпекции Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович были освобождены от занимаемых должностей «за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях».

О том, что с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира нужно «посерьезнее разобраться», Александр Лукашенко заявил 24 апреля, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

«Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. (…) Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — рассказал президент.

В КГБ рассказали о нарушениях в Госинспекции. По версии следствия, должностные лица покровительствовали браконьерам, предупреждали их о рейдах, а часть рыбы, которую получали от незаконных рыбаков, передавали своему шефу в Минск. Сейчас три руководителя инспекции находятся за решеткой, им предъявлено обвинение по ст. 430 УК (Получение взятки).

 
Теги: Минск
 
 
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"В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников", - сказал глава государства.
 
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