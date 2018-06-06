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Определены приоритетные направления сотрудничества Беларуси и России в военно-технической сфере

07.06.2018 13:34 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 7 июня. Приоритетные направления сотрудничества Беларуси и России в военно-технической сфере определены в ходе прошедшего 3—6 июня в Минске заседания белорусско-российской межправительственной комиссии по ВТС, сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк.

Председатель белорусской части комиссии глава Госкомвоенпрома Олег Двигалев отметил, что особый стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично по всей структуре взаимодействия, в том числе в военно-технической сфере, которая в настоящее время является одной из приоритетных для Беларуси.

Двигалев констатировал, что реализация белорусско-российского договора о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года позволила существенно повысить оперативность поставок современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах вооруженных сил двух государств и выстроить эффективные кооперационные цепочки между предприятиями оборонного сектора экономики Беларуси и оборонно-промышленного комплекса России.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ председатель российской части комиссии Дмитрий Шугаев подчеркнул, что взаимодействие двух стран — один из позитивных примеров двустороннего взаимодействия и приоритетных направлений союзного строительства, имеет положительную динамику и реальные перспективы для дальнейшего развития.

На заседании комиссии обсужден ряд вопросов двустороннего ВТС, касающегося практического взаимодействия в интересах поставки и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники, создания современных образцов ВВСТ, проведения сертификации ряда белорусских предприятий на право выполнения капитального ремонта вооружения и военной техники российского производства, а также вопросы ценообразования при поставке продукции военного назначения на рынки третьих стран.

Основное внимание было уделено совершенствованию правовой базы, которая в настоящее время отвечает стандартам времени, эффективно функционирует и своевременно корректируется. В частности завершается работа по актуализации межправительственного соглашения о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2020 года.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 июня. Приоритетные направления сотрудничества Беларуси и России в военно-технической сфере определены в ходе прошедшего 3—6 июня в Минске заседания...
 
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