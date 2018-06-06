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Патрушев выразил готовность способствовать преодолению трудностей в вопросах сотрудничества с Беларусью

07.06.2018 14:20 — Новости Экономики | БелТА  
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Патрушев выразил готовность способствовать преодолению трудностей в вопросах сотрудничества с Беларусью
Дмитрий Патрушев

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил готовность способствовать преодолению трудностей в вопросах сотрудничества с Беларусью. Такую информацию распространила пресс-служба ведомства по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров с белорусской делегацией во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, сообщает БЕЛТА.

"Дмитрий Патрушев подчеркнул партнерский характер международного сотрудничества обеих стран, в том числе на рынке молока. Министр выразил готовность детально разобраться в возникающих трудностях торгово-рыночного взаимодействия и способствовать их преодолению", - отметили в пресс-службе.

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7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил готовность способствовать преодолению трудностей в вопросах...
 
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