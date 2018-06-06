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Заяц и Патрушев обсудили в Москве "молочную проблему". Заметного прогресса пока нет

07.06.2018 15:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Переговоры министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым по вопросу временных ограничений, введенных Россельхознадзором с 6 июня на поставки белорусского молочного сырья прошли в Москве в четверг, сообщила пресс-служба российского министрества. Решить проблему вице-премьер Беларуси Михаил Русый рассчитывал до конца недели, но пока серьезного прогресса нет. 

Патрушев подчеркнул партнерский характер международного сотрудничества обеих стран в том числе на рынке молока и выразил готовность детально разобраться в возникающих трудностях и способствовать их преодолению.

«Сотрудничество с Беларусью традиционно носит очень интенсивный и конструктивный характер. Нас объединяет единое экономическое пространство, что способствует повышенному интересу к взаимной торговле сельхозпродукцией. Но существует ряд вопросов, которые требуют повышенного внимания», — заявил Дмитрий Патрушев.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт доложил министру о причинах ограничений на поставку молочной продукции из Беларусь, введенных с 6 июня. По его словам, это вынужденная мера связана с продолжающимися случаями нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и России.

«Решение о временных ограничениях было принято по результатам проведенного в Россельхознадзоре совещания, в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Россию», — сказал Данкверт.

Он подчеркнул, что ограничения коснулись только продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений - это сырье для индустриальных переработчиков, в том числе - сухое молоко и сливки. 

Данкверт заверил, что белорусская продукция в расфасовке до 2,5 кг не подлежит запрету и будет и далее поставляться в Россию. Патрушев поручил профильным департаментам создать рабочую группу, разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть вопрос снятия временных ограничений при условии исправления выявленных нарушений.

Леонид Заяц отметил, что рынок Российской Федерации является целевым для многих белорусских товаров, поэтому рекомендации российских партнеров будут приняты к сведению и учтены, а контроль за качеством продукции усилен.

Белорусская сторона также просила министра сельского хозяйства России поручить провести дополнительные консультации с Россельхознадзором для обсуждения вопросов на техническом уровне.

Вопрос введения запрета уже рассмотрела коллегия ЕЭК. На коллегии отмечено, что введение ограничений имеет признаки нарушения пункта 8 статьи 58 раздела XI Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому государства-члены имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран Союза.

«Принято решение продолжить обсуждение ситуации с участием представителей уполномоченных органов государств-членов на следующем заседании Коллегии ЕЭК 13 июня», — говорится в сообщении.

Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский во вторник в Минске заявлял, что очередное ограничение на ввоз белорусской молочной продукции в Россию — это «мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».

«Мы подписали все документы и „дорожную карту“, чтобы урегулировать эту проблему. Но сегодня в связи со сменой правительства в России большая часть обязательств не выполняется, хотя Беларусь свою часть свято исполняет. И ожидает, что в ближайшее время новое руководство (отраслевое. — Прим. ред.) тоже будет следовать этим договоренностям», — сообщил Сидорский.

Как сообщалось, Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литра. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка.

В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли, а затем от введения ограничений отказались вовсе.

В середине марта было заявлено, что Россия и Беларусь подписали «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым по вопросу временных...
 
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