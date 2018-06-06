

Решение Столинского районного исполнительного комитета № 1025 от 29.05.2018 года

О запретах на территории лесного фонда

На основании подпункта 1.9 пункта 1 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 года № 70, Столинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Запретить в Столинском районе на территории лесного фонда вследствие неблагоприятных погодных условий:

1.1. нахождение граждан;

1.2. въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 года, № 276, 1/12080).

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Палесся».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования

Г. В. Протосовицкий,

председатель

Т. А. Лободзинская,

управляющий делами