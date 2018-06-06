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О запретах на территории лесного фонда

07.06.2018 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
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О запретах на территории лесного фонда
Решение Столинского районного исполнительного комитета № 1025 от 29.05.2018 года
О запретах на территории лесного фонда

На основании подпункта 1.9 пункта 1 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением  Министерства лесного хозяйства  Республики Беларусь от 19 декабря 2016 года № 70, Столинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Запретить в Столинском районе на территории лесного фонда вследствие неблагоприятных погодных условий:
1.1. нахождение граждан;
1.2. въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 года, № 276, 1/12080).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Палесся».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования

Г. В. Протосовицкий, 
председатель
Т. А. Лободзинская, 
управляющий делами

 
 
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Решение Столинского районного исполнительного комитета № 1025 от 29.05.2018 года О запретах на территории лесного фонда На основании подпункта 1.9 пункта 1
 
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