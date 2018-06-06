«А-100 Девелопмент» реанимирует «Гринвич»: возле гольф-полей появится новый жилой комплекс «Зеленая гавань»

Проект застройки разработан компанией-застройщиком. На сегодня известно, что это будет разноплановое жилье от малоэтажных домов (3-5 этажей) до комфортабельных коттеджей и таунхаусов. Частные дома расположатся ближе к гольф-полям. В комплексе реализуют лучшие решения прошлых проектов: закрытые велопарковки, собственную консьерж-службу и эксплуатирующую компанию, видеонаблюдение 24/7 с доступом к камерам с мобильного телефона.

– В работе над этим проектом мы опираемся в том числе на опыт создания квартала «Пирс», где есть как дорогие коттеджи, так и более доступные форматы жилья: таунхаусы и многоквартирные дома. Все подробности по формату домов и стоимости можно узнать в июле. На презентации проекта мы поделимся всеми тонкостями и деталями: концепцией новой застройки, строительными планами, подходом к продажам недвижимости, дальнейшему управлению и эксплуатации комплекса, а также подробно расскажем обо всех преимуществах, которыми смогут пользоваться будущие жильцы комплекса, – пояснили в «А-100 Девелопмент».



