|
«А-100 Девелопмент» реанимирует «Гринвич»: возле гольф-полей появится новый жилой комплекс «Зеленая гавань»
07.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Загородный квартал «Зеленая гавань» построят всего в 3,8 километрах от Минска, рядом с первыми в Беларуси гольф-полями. «А-100» обещает, что проект продемонстрирует новый для страны уровень качества жизни на природе. Учитывая предыдущие проекты – жилые комплексы
Проект застройки разработан компанией-застройщиком. На сегодня известно, что это будет разноплановое жилье от малоэтажных домов (3-5 этажей) до комфортабельных коттеджей и таунхаусов. Частные дома расположатся ближе к гольф-полям. В комплексе реализуют лучшие решения прошлых проектов: закрытые велопарковки, собственную консьерж-службу и эксплуатирующую компанию, видеонаблюдение 24/7 с доступом к камерам с мобильного телефона.
– В работе над этим проектом мы опираемся в том числе на опыт создания квартала «Пирс», где есть как дорогие коттеджи, так и более доступные форматы жилья: таунхаусы и многоквартирные дома. Все подробности по формату домов и стоимости можно узнать в июле. На презентации проекта мы поделимся всеми тонкостями и деталями: концепцией новой застройки, строительными планами, подходом к продажам недвижимости, дальнейшему управлению и эксплуатации комплекса, а также подробно расскажем обо всех преимуществах, которыми смогут пользоваться будущие жильцы комплекса, – пояснили в «А-100 Девелопмент».
Напомним, что ранее данная территории принадлежала «Гольф Клубу». Здесь планировалось реализовать огромный жилой комплекс, в реальности на разной стадии строительства находится всего 17 домов.
– Сейчас одной из приоритетных задач для нас является урегулирование вопроса с существующими владельцами участков на территории проекта. С каждым из них в индивидуальном порядке обсуждаются возможные условия перезаключения договоров долевого строительства. Также мы договариваемся о соблюдении единого дизайн-кода всего комплекса – соблюдения цветовой гаммы и стиля застройки. Нам важно, чтобы качество и внешний вид комплекса полностью соответствовали нашим стандартам, – пояснили в офисе застройщика.
Строительство проекта начнется в этом году, ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется до 2030 года.
– Мы планируем активно развивать социальную инфраструктуру. В застройке района предусмотрены детские сады, школы, торговые центры, учреждения здравоохранения, физкультурно-оздоровительные комплексы, различные кафе и другие объекты общественного питания, а также объекты коммерческого и социального назначения. Все будет соответствовать нормативам, действующим на территории нашей страны, – прокомментировали в «А-100 Девелопмент».
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«А-100 Девелопмент» реанимирует «Гринвич»: возле гольф-полей появится новый жилой комплекс «Зеленая гавань»
Группа компаний «А-100 Девелопмент» анонсировала новый проект. На этот раз застройщик реанимирует известный долгострой – элитный поселок «Гринвич». Здесь компания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)