Вице-президент ЕБРР: госпредприятия продолжают вымывать деньги из бюджета Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отмечает позитивные тенденции в белорусской экономике и на фоне ухода с российского рынка готов инвестировать в новые проекты в Беларуси. Однако многое зависит от желания и готовности властей Беларуси реализовывать совместные проекты. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-президент ЕБРР Алан Пию, комментируя итоги визита в Беларусь с 4 по 8 июня.



Фото: aujourdhui.ma

Два года назад европейский банк отказался от ограничений в сотрудничестве с Беларусью, в частности, стало возможным реализовывать совместные проекты не только с частными компаниями и банками, но и с госсектором, что позволило активизировать работу по инфраструктурным проектам. На этой неделе вице-премьер Владимир Семашко заявил, что обсуждается увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР в проекты, реализуемые в Беларуси, до 0,5−1 млрд долларов. Вице-премьер отметил, что несколько лет назад объем финансирования уже достигал 250 млн долларов. В 2017 году ЕБРР выделил стране 163 млн евро в рамках 14 проектов.

— Посмотрим на цифры по итогам 2018 года, но уверен, что сумма будет больше, чем в прошлом году, — сказал журналистам Пию. — В Беларуси сложились благоприятные условия для того, чтобы нарастить здесь свою деятельность.

Он привел в пример проекты, которые банк реализует в Беларуси. ЕБРР поддержал строительство второй минской кольцевой автодороги и реконструкцию трассы М10. В 8 городах Беларуси реализуются инвестпроекты в области коммунальной инфраструктуры, которые предназначены для улучшения системы водоснабжения и водоотведения. Обсуждается крупный проект по очистке сточных вод в Минске и тепловая модернизация зданий. На днях ЕБРР пообещал выделить заем в размере до 5 млн евро компании по управлению твердыми отходами, которая будет создана Миноблисполкомом для Пуховичского и Червенского районов. Алан Пию также сказал, что предложил сегодня Александру Лукашенко поучаствовать в проектах по реконструкции 22 мостов, построенных еще в советские времена и нуждающихся в обновлении.

Еще одним крупным совместным проектом на текущий год является приобретение ЕБРР миноритарного пакета акций «Белинвестбанка». «Мы надеемся завершить процесс [вхождения в капитал Белинвестбанка] до конца года. Но здесь многое зависит не только от нас, но и от усилий белорусской стороны», — отметил банкир.

Алан Пию подчеркнул, что приватизация является довольно «важной темой» для банка. ЕБРР проводит предприватизационную работу с Банком Москва-Минск, Криницей, Блакитом и Красносельскстройматериалами. Вице-президент надеется, что в стране произойдут изменения и «все станут свидетелями сделок в сфере приватизации». «Приватизация при надлежащем и добросовестном проведении вполне совместима с понятием сохранения численности занятых и даже их увеличении», — сказал банкир, комментируя опасения на счет разгосударствления экономики.

Не могут рассчитывать на финансирование ЕББР лишь белорусские банки с российским капиталом. Дело в том, что в отношении их материнских структур в РФ продолжают действовать западные санкции. «Ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем», — констатировал вице-президент ЕБРР.

Алан Пию считает важным снижение зависимости белорусской экономики от России.

— Никто не отрицает, что российская экономика напрямую влияет на экономику Беларуси. Торговые связи между странами довольно тесные, — напомнил Пию. — Беларусь много экспортирует в Россию, и если экспорт сокращается, то это сразу отражается на белорусской экономике. Поэтому главным фактором управления белорусской экономикой должна стать диверсификация источников ее роста.

По словам банкира, это могла бы быть «ориентация как на соседние европейские страны — Польшу, Германию, так и на другие восточные страны, Китай, например». «Необходимо избегать чрезмерной зависимости. И проблема заключается в том, что этого добиться очень непросто — приходится прилагать множество усилий», — сказал вице-президент ЕБРР.

В целом Алан Пию позитивно оценивает текущую динамику развития белорусской экономики. В частности, «разумными являются нынешние темпы роста экономики (за январь-апрель ВВП Беларуси вырос на 4,8%, по итогам года ЕБРР прогнозирует рост на уровне 3%. — TUT.BY), Национальный банк проводит взвешенную денежно-кредитную политику, которая оказала ощутимое влияние на инфляцию, и это видно по уровню процентных ставок, что важно как для домохозяйств, так и для корпоративного сектора». В Беларуси сейчас «достаточно привлекательные условия для привлечения иностранных инвестиций».

В то же время, по словам Пию, «есть элементы, где необходимо улучшение — госсектор все еще вымывает деньги из бюджета, должны быть усилены золотовалютные резервы».