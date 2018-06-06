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"Богато, но не броско". Возле Зыбицкой открыли бутик нового белорусско-итальянского бренда
07.06.2018 20:15 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня в Верхнем городе торжественно открыли магазин женской одежды нового белорусско-итальянского бренда MaxTrend, который развивает семья основателя сети аптек «Планета Здоровья» и ресторана «
Что такое MaxTrend и сколько там стоит одежда
Жена Дмитрия Скоромника Лада рассказывает, что все началось с того, что ее подруги украинские и белорусские дизайнеры попросили ее помочь найти качественные и недорогие ткани в Италии.
— А среди наших давних знакомых есть компания Diffusione Tessile, которая входит в Max Mara Fashion Group и имеет возможность продавать ткани, которые производятся специально для их коллекций. Клиентов, желающих покупать такие ткани, становилось все больше, и вот уже два года у нас работает компания по продаже тканей оптом и магазин EVROTKANI в центре Минска, — говорит Лада.
Но в первую очередь Diffusione Tessile известна тем, что она отшивает для итальянского рынка самые продаваемые модели брендов группы Max Mara. И уже имея такого партнера, Лада решила начать развивать свой бизнес по производству и продаже одежды. В итоге, они с супругом создали торговую марку MaxTrend, которая представляет собой белорусско-итальянский проект.
Работает это таким образом: MaxTrend отбирает в итальянском Diffusione Tessile те модельные ряды, которые лучше всего подойдут для белорусских покупательниц и будут пользоваться у них спросом. Но адаптация ассортимента к местному рынку не ограничивается отбором: уже сегодня на некоторые вещи дошиваются дизайнерские элементы в виде брошей, поясов и шейных украшений. Затем готовые коллекции, маркированные как MaxTrend, поступают в продажу в магазин на Герцена, 6 возле Зыбицкой. Он работает с 7 мая, но официальное открытие с дефиле в одежде нового бренда состоялось сегодня.
Заходим в магазин и смотрим цены. В среднем брюки, юбки и пуловеры в MaxTrend стоят 200 рублей, майки — 60−70, платья — 250−300, блузы — 100−150. Все они сделаны в Италии и из итальянской ткани. Новая одежда поступают сюда примерно раз в месяц, а сейчас в MaxTrend представлено около 300 единиц товара.
— А в будущем ассортимент будет расширяться за счет коллекций, специально отшитых по заказу MaxTrend в Италии и Беларуси с участием отечественных дизайнеров, — добавляет Лада.
Как и во многих современных магазинах, здесь сделан акцент на то, чтобы
— Кстати, у нас есть собственный эксклюзив — это платки со старинными
«В начале все работают в минус, и это нормально»
Интересуемся, почему супруги решили развивать свою марку, а не просто импортировать товар под итальянским брендом.
— Итальянская марка у нас не так широко популяризирована, плюс у нас задача — расширить свой бренд. Далее будем думать о развитии. Например, у нас есть планы в будущем организовать производство сумок, — поясняет Дмитрий Скоромник.
Но целевая аудитория понятна уже сейчас, говорит бизнесмен.
— Это деловые женщины, которые ценят свое время и индивидуальность, но при этом
Правда, магазин расположен в таком месте, где нет большого потока деловых женщин, замечаем мы. Но Лада рассказывает о другой логике этой локации.
— Это исторический центр города. Женщины приезжают сюда с семьей, любимым человеком или подругами, чтобы провести время, порадовать себя и сделать себе подарок, — поясняет она.
Интересуемся, когда проект выйдет на самоокупаемость.
— В начале все работают в минус и это нормально. Так, наверное, нужно будет проработать минимум три месяца и, думаю, осенью мы выйдем на самоокупаемость. К тому же у нас в планах открыть в «Дана Молл» более проходной магазин, — говорит ее супруг.
Но главное в этом бизнесе, по мнению Дмитрия Скоромника, хороший вкус
— Ведь что нужно для реализации бизнес-проекта? Нужна вера, желание этим заниматься и страсть к реализации. Когда человек живет проектом — тогда и бизнес получится. Как сказал Конфуций: «Найдите себе работу по душе и вам не придется работать ни дня».
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Проект развивает семья основателя сети аптек "Планета Здоровья" Дмитрия Скоромника.
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