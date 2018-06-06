"Богато, но не броско". Возле Зыбицкой открыли бутик нового белорусско-итальянского бренда

Сегодня в Верхнем городе торжественно открыли магазин женской одежды нового белорусско-итальянского бренда MaxTrend, который развивает семья основателя сети аптек «Планета Здоровья» и ресторана « Заслонаў » Дмитрия Скоромника. Мы сходили на мероприятие и узнали, что продают в бутике. Как возникла идея такого бизнеса и как он будет развиваться дальше — в материале TUT.BY.





Что такое MaxTrend и сколько там стоит одежда

Жена Дмитрия Скоромника Лада рассказывает, что все началось с того, что ее подруги украинские и белорусские дизайнеры попросили ее помочь найти качественные и недорогие ткани в Италии.

— А среди наших давних знакомых есть компания Diffusione Tessile, которая входит в Max Mara Fashion Group и имеет возможность продавать ткани, которые производятся специально для их коллекций. Клиентов, желающих покупать такие ткани, становилось все больше, и вот уже два года у нас работает компания по продаже тканей оптом и магазин EVROTKANI в центре Минска, — говорит Лада.



Супруга Дмитрия Лада. Сам Скоромник — на заднем плане. Его бизнес сосредоточен на импорте и сбыте лекарств и косметики. В активы в том числе входит сеть аптек «Планета Здоровья» и сеть салонов оптики Focus. В рейтинге успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси — 2017 по версии «Ежедневника» Скоромник занял 40-е место.

Но в первую очередь Diffusione Tessile известна тем, что она отшивает для итальянского рынка самые продаваемые модели брендов группы Max Mara. И уже имея такого партнера, Лада решила начать развивать свой бизнес по производству и продаже одежды. В итоге, они с супругом создали торговую марку MaxTrend, которая представляет собой белорусско-итальянский проект.

Работает это таким образом: MaxTrend отбирает в итальянском Diffusione Tessile те модельные ряды, которые лучше всего подойдут для белорусских покупательниц и будут пользоваться у них спросом. Но адаптация ассортимента к местному рынку не ограничивается отбором: уже сегодня на некоторые вещи дошиваются дизайнерские элементы в виде брошей, поясов и шейных украшений. Затем готовые коллекции, маркированные как MaxTrend, поступают в продажу в магазин на Герцена, 6 возле Зыбицкой. Он работает с 7 мая, но официальное открытие с дефиле в одежде нового бренда состоялось сегодня.





























Заходим в магазин и смотрим цены. В среднем брюки, юбки и пуловеры в MaxTrend стоят 200 рублей, майки — 60−70, платья — 250−300, блузы — 100−150. Все они сделаны в Италии и из итальянской ткани. Новая одежда поступают сюда примерно раз в месяц, а сейчас в MaxTrend представлено около 300 единиц товара.

— А в будущем ассортимент будет расширяться за счет коллекций, специально отшитых по заказу MaxTrend в Италии и Беларуси с участием отечественных дизайнеров, — добавляет Лада.























Как и во многих современных магазинах, здесь сделан акцент на то, чтобы

человек мог собрать в одном месте целостный образ. Помимо одежды тут продаются дизайнерские сумки и броши, а также солнцезащитные очки Max Mara.

— Кстати, у нас есть собственный эксклюзив — это платки со старинными

картами Беларуси и картинами известного белорусского художника Романа Заслонова. Они сделаны из модала и шелка на одном из известных предприятий в городе Комо, где свои платки производят такие бренды как Gucci и Armani. На каждом нашем платке

есть надпись BY IN TREND, ведь очень важно знать свои корни и этим гордиться, — говорит Лада.



Такой платок с принтом картины Романа Заслонова стоит 197 рублей.

«В начале все работают в минус, и это нормально»

Интересуемся, почему супруги решили развивать свою марку, а не просто импортировать товар под итальянским брендом.

— Итальянская марка у нас не так широко популяризирована, плюс у нас задача — расширить свой бренд. Далее будем думать о развитии. Например, у нас есть планы в будущем организовать производство сумок, — поясняет Дмитрий Скоромник.

Но целевая аудитория понятна уже сейчас, говорит бизнесмен.

— Это деловые женщины, которые ценят свое время и индивидуальность, но при этом

умеют считать деньги. Они хотят выглядеть достойно: богато, но не броско. И мы эту философию хотим привнести, — рассказывает Дмитрий.





Правда, магазин расположен в таком месте, где нет большого потока деловых женщин, замечаем мы. Но Лада рассказывает о другой логике этой локации.

— Это исторический центр города. Женщины приезжают сюда с семьей, любимым человеком или подругами, чтобы провести время, порадовать себя и сделать себе подарок, — поясняет она.





Интересуемся, когда проект выйдет на самоокупаемость.

— В начале все работают в минус и это нормально. Так, наверное, нужно будет проработать минимум три месяца и, думаю, осенью мы выйдем на самоокупаемость. К тому же у нас в планах открыть в «Дана Молл» более проходной магазин, — говорит ее супруг.

Но главное в этом бизнесе, по мнению Дмитрия Скоромника, хороший вкус

и заинтересованность в развитии проекта со стороны его жены.

— Ведь что нужно для реализации бизнес-проекта? Нужна вера, желание этим заниматься и страсть к реализации. Когда человек живет проектом — тогда и бизнес получится. Как сказал Конфуций: «Найдите себе работу по душе и вам не придется работать ни дня».