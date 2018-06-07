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В Осиповичском районе с должностных лиц предприятия взысканы денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного хищением

07.06.2018 20:13 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 7 июня. Прокуратура Осиповичского района Могилевской области изучила материалы приостановленного дела, расследуемого по факту кражи ядохимикатов в ОАО "Авангард-Нива" (ч. 3 ст. 205 УК).

Как сообщает Генеральная прокуратура, причина совершенного хищения — непринятие руководителем общества, его заместителем и агрономом мер к надлежащей организации учета, расходования и хранения средств защиты растений, стимуляторов роста и других препаратов, содержащих ядовитые и сильнодействующие вещества.

По результатам проверки прокурор Осиповичского района подготовил и направил в суд иск о взыскании с указанных должностных лиц суммы причиненного хозяйству материального ущерба в размере 10.427 рублей.

Суд Осиповичского района удовлетворил требования прокурора. Судебная коллегия по гражданским делам Могилевского областного суда оставила жалобы ответчиков без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 июня. Прокуратура Осиповичского района Могилевской области изучила материалы приостановленного дела, расследуемого по факту кражи ядохимикатов в ОАО...
 
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