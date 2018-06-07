Минск, 7 июня. Александр Лукашенко 7 июня подписал указ № 226 "Об открытии специальных счетов".

Документом предусмотрено открытие спецсчетов предприятиями цементной промышленности и подрядными организациями, имеющими задолженность перед ними, сообщает пресс-служба президента.



Денежные средства, зачисленные на эти счета, имеют целевое назначение и будут направляться подрядными организациями на расчеты с предприятиями цементной промышленности за полученную продукцию, открытыми акционерными обществами "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер" — на возмещение платежей, произведенных из республиканского бюджета по кредитам Экспортно-импортного банка Китая, а также на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам белорусских банков.



"Указ подписан в целях создания условий для сокращения задолженности перед организациями цементной отрасли за отгруженную ими продукцию и своевременного обеспечения этими организациями возврата кредитов", — прокомментировала указ пресс-служба президента.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко разрешил открывать спецсчета цементным предприятиям и подрядчикам, имеющим задолженность перед ними Минск, 7 июня. Александр Лукашенко 7 июня подписал указ № 226 "Об открытии специальных счетов". Документом предусмотрено открытие спецсчетов предприятиями цементной...

Андрей Середа, БелаПАН.