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Лукашенко разрешил открывать спецсчета цементным предприятиям и подрядчикам, имеющим задолженность перед ними

07.06.2018 20:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 7 июня. Александр Лукашенко 7 июня подписал указ № 226 "Об открытии специальных счетов".

Документом предусмотрено открытие спецсчетов предприятиями цементной промышленности и подрядными организациями, имеющими задолженность перед ними, сообщает пресс-служба президента.

Денежные средства, зачисленные на эти счета, имеют целевое назначение и будут направляться подрядными организациями на расчеты с предприятиями цементной промышленности за полученную продукцию, открытыми акционерными обществами "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер" — на возмещение платежей, произведенных из республиканского бюджета по кредитам Экспортно-импортного банка Китая, а также на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам белорусских банков.

"Указ подписан в целях создания условий для сокращения задолженности перед организациями цементной отрасли за отгруженную ими продукцию и своевременного обеспечения этими организациями возврата кредитов", — прокомментировала указ пресс-служба президента.


Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 июня. Александр Лукашенко 7 июня подписал указ № 226 "Об открытии специальных счетов". Документом предусмотрено открытие спецсчетов предприятиями цементной...
 
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