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Лукашенко разрешил открывать спецсчета цементным предприятиям и подрядчикам, имеющим задолженность перед ними
07.06.2018 20:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 7 июня. Александр Лукашенко 7 июня подписал указ № 226 "Об открытии специальных счетов".
Документом предусмотрено открытие спецсчетов предприятиями цементной промышленности и подрядными организациями, имеющими задолженность перед ними, сообщает пресс-служба президента.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Лукашенко разрешил открывать спецсчета цементным предприятиям и подрядчикам, имеющим задолженность перед ними
Минск, 7 июня. Александр Лукашенко 7 июня подписал указ № 226 "Об открытии специальных счетов". Документом предусмотрено открытие спецсчетов предприятиями цементной...
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