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В Беларуси расширена система безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
07.06.2018 19:34 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 7 июня. В Беларуси расширена система безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению. Соответствующий указ (№ 225) Александр Лукашенко подписал 7 июня, сообщает пресс-служба президента.
Право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите.
Также субсидии будут начисляться получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80 лет. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.
Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности. Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.
При этом пресс-служба отмечает, что с 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.
Андрей Середа, БелаПАН.
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В Беларуси расширена система безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
Минск, 7 июня. В Беларуси расширена система безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению. Соответствующий...
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