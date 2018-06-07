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Патрушев — Зайцу: Приоритетом для нас является защита интересов российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей

07.06.2018 19:31 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 7 июня. Приоритетом для Министерства сельского хозяйства России является защита интересов отечественных сельхозтоваропроизводителей и потребителей страны, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи 7 июня в Москве со своим белорусским коллегой Леонидом Зайцем.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода России, на встрече обсуждались временные ограничения, введенные Россельхознадзором с 6 июня на поставки белорусского молока и других видов молочной продукции.

Патрушев подчеркнул партнерский характер международного сотрудничества обеих стран, в том числе на рынке молока. Министр выразил готовность детально разобраться в возникающих трудностях торгово-рыночного взаимодействия и способствовать их преодолению.

"Сотрудничество с Беларусью традиционно носит очень интенсивный и конструктивный характер. Нас объединяет единое экономическое пространство, что способствует повышенному интересу к взаимной торговле сельхозпродукцией. Но существует ряд вопросов, которые требуют повышенного внимания", — цитирует Патрушева пресс-служба Минсельхоза РФ.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 июня. Приоритетом для Министерства сельского хозяйства России является защита интересов отечественных сельхозтоваропроизводителей и потребителей...
 
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