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Лучшие экспортеры - 2017: где находятся, что производят и какую выручку на человека имеют
08.06.2018 09:27 — Новости Экономики | Tut.by
На днях Белорусская торгово-промышленная палата подвела итоги конкурса «Лучший экспортер 2017 года». Мы аккумулировали всю информацию о победителях и призерах и выявили несколько интересных историй.
Конкурс проводился в 22 отраслевых номинациях, в каждой из которых были определены победители и призеры.
Общий объем экспорта 160 финалистов конкурса составляет 11 млрд долларов, или 30% общего объема экспорта за 2017 год по стране. Всего на предприятиях — финалистах конкурса занято 224 тысячи человек, или 5% общего количества занятых в экономике.
Мы решили определить предприятия, продукцию которых в Беларуси можно встретить реже всего, экспортную выручку на одного человека (оказалось, здесь доминируют частные компании) и месторасположение лучших экспортеров (преимущественно вблизи магистрали М1).
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Мы решили определить предприятия, продукцию которых в Беларуси можно встретить реже всего, экспортную выручку на одного человека (оказалось, здесь доминируют...
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