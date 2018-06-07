Лучшие экспортеры - 2017: где находятся, что производят и какую выручку на человека имеют

На днях Белорусская торгово-промышленная палата подвела итоги конкурса «Лучший экспортер 2017 года». Мы аккумулировали всю информацию о победителях и призерах и выявили несколько интересных историй.

Конкурс проводился в 22 отраслевых номинациях, в каждой из которых были определены победители и призеры.

Общий объем экспорта 160 финалистов конкурса составляет 11 млрд долларов, или 30% общего объема экспорта за 2017 год по стране. Всего на предприятиях — финалистах конкурса занято 224 тысячи человек, или 5% общего количества занятых в экономике.

Мы решили определить предприятия, продукцию которых в Беларуси можно встретить реже всего, экспортную выручку на одного человека (оказалось, здесь доминируют частные компании) и месторасположение лучших экспортеров (преимущественно вблизи магистрали М1).























