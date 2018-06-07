Об использовании кассового оборудования без СКНО

После 1 июня 2018 года использовать кассовое оборудование без СКНО в городах районного подчинения вправе только организации, заключившие договор на его установку.

С 1 июня 2018 года юридические лица, осуществляющие деятельностьв городах районного подчинения, обязаны обеспечить прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с использованием кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов (далее – СКНО).

СКНО – специальное электронное устройство для сбора, обработки и передачи информации о денежном обороте каждого кассового аппарата в центр обработки данных. Информация о выручке передается в режиме реального времени через сотовую связь.

Право принимать по истечении данного срока наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки через кассовое оборудование без СКНО имеют организации, заключившие с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП «ИИЦ») гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие СКНО, но не более шести месяцев. Крайний срок установки СКНО для этих организаций – до 1 декабря 2018 года.

В случае выявления после 1 июня фактов использования кассового оборудования без СКНО и без договора с РУП «ИИЦ» на установку, обслуживание и снятие СКНО, юридические лица и их должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 12.20 КоАП Беларуси.

И.Л.КАРАБИНСКАЯ, начальник инспекции .