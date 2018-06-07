Беларусь займет у Китая через облигации. Первый шаг - получить рейтинг у китайского агентства

Александр Лукашенко уполномочил Минфин на проведение переговоров по проекту соглашения между Беларусью и китайским рейтинговым агентством China Chengxin International Credit Rating. Об этом говорится в указе № 221 от 5 июня.

Уплата китайскому рейтинговому агентству вознаграждения в размере, установленном соглашением, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, говорится в документе.

Рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating оказывает полный спектр услуг в сфере составления кредитных рейтингов компаниям и организациям, осуществляющим заимствования на рынке Китая. Партнером China Chengxin является международное рейтинговое агентство Moody’s

В начале мая министр финансов Владимир Амарин говорил , что ведется работа с китайскими рейтинговыми агентствами над получением рейтинга. «Думаю, что если до конца текущего года мы его получим и будет положительное решение Народного банка Китая, то до конца 2018 года либо в начале будущего мы сможем впервые выйти на китайский внутренний финансовый рынок», — сказал министр. Минск планирует разместить суверенные облигации в виде панда-бондов.

Ранее Минфин сообщал, что рассчитывает до конца 2018 года разместить в Китае бонды на 300−500 млн долларов сроком на 3−5 лет.