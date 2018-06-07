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Беларусь займет у Китая через облигации. Первый шаг - получить рейтинг у китайского агентства
08.06.2018 10:38 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко уполномочил Минфин на проведение переговоров по проекту соглашения между Беларусью и китайским рейтинговым агентством China Chengxin International Credit Rating. Об этом говорится в указе № 221 от 5 июня.
Уплата китайскому рейтинговому агентству вознаграждения в размере, установленном соглашением, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, говорится в документе.
Рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating оказывает полный спектр услуг в сфере составления кредитных рейтингов компаниям и организациям, осуществляющим заимствования на рынке Китая. Партнером China Chengxin является международное рейтинговое агентство Moody’s
В начале мая министр финансов Владимир Амарин
Ранее Минфин сообщал, что рассчитывает до конца 2018 года разместить в Китае бонды на 300−500 млн долларов сроком на 3−5 лет.
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Александр Лукашенко уполномочил Минфин на проведение переговоров по проекту соглашения между Беларусью и китайским рейтинговым агентством China Chengxin International Credit...
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