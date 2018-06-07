«Двушка» по цене «однушки». Квартиры в новостройках, где легко увеличить число комнат

Особенность проекта – устройство в каждой квартире кухни-столовой площадью 18-22 квадратных метра. Именно это решение позволяет, при необходимости, увеличить число жилых комнат. Кухня-столовая легко трансформируется в кухонную и жилую зоны по 10 квадратных метров каждая. Благодаря панорамному балкону, каждая из зон имеет окно; в спальне сохраняется выход на балкон. Вход на кухню можно организовать на месте запроектированного шкафа. Такая перепланировка возможна как в «однушках», так и в «двушках».