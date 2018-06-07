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«Двушка» по цене «однушки». Квартиры в новостройках, где легко увеличить число комнат
08.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Наш фаворит – однокомнатная квартира, площадью 44,7 «квадрата» в
Ценник за жилье в Новой Боровой не дешевый, однокомнатная квартира на этапе котлована стоит $58,5 тыс. Однако легким движением руки «однушка» превращается в «двушку» с полноценными небольшими комнатами по 10 квадратных метров. Перепланировка возможна благодаря дополнительному окну в помещении. В итоге пространство легко разделить так, как это необходимо – выделив спальню, кабинет или детскую на свое усмотрение.
Жилой дом в Ратомке на порядок проще и дешевле объектов Новой Боровой. 5-этажка находится в 7 километрах от МКАД напротив загородного комплекса Robinson Club, бок о бок с еще одним известным проектом «А-100» – жилым комплексом «Пирс». Застройщик дома в Ратомке – УКС Минского района. Проект представляет собой монолитно-блочный дом на 5 этажей с квартирами евроформата.
Особенность проекта – устройство в каждой квартире кухни-столовой площадью 18-22 квадратных метра. Именно это решение позволяет, при необходимости, увеличить число жилых комнат. Кухня-столовая легко трансформируется в кухонную и жилую зоны по 10 квадратных метров каждая. Благодаря панорамному балкону, каждая из зон имеет окно; в спальне сохраняется выход на балкон. Вход на кухню можно организовать на месте запроектированного шкафа. Такая перепланировка возможна как в «однушках», так и в «двушках».
Однокомнатная квартира в ЖК «Мегаполис»
Жилой комплекс «Мегаполис» строится на проспекте Дзержинского в Брилевичах. Это ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Кольца новостройки предполагают нестандартные планировки, что позволяет выделять в квартирах дополнительное изолированное помещение. Это мы и сделали. Демонстрируем на примере «однушки».
Готовые квартиры с перепланировкой есть на вторичке. «Однушки», переделанные в «двушки», ищите в
Иллюстрации: Павел Садовский
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Современные планировки позволяют переносить стены, устанавливать перегородки и прорубать ниши. Однако редко перепланировка квартиры может увеличить число...
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