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Лукашенко отправился в Китай на саммит ШОС

08.06.2018 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

Как рассказали в пресс-службе президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами — членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств — участников саммита. В их числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Самми ШОС пройдет 9 — 10 июня в китайском городе Циндао. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является межправительственной международной организацией, которая была основана 15 июня 2001 года в Шанхае Китаем, Россией, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В июне 2016 года были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Беларусь в ШОС имеет статус страны-наблюдателя.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
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