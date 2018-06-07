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В Гродненской области по проекту ПРООН реализовано почти 30 местных инициатив
08.06.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
В Гродненской области в 2016-2018 годах реализовано почти 30 местных инициатив на 360 тыс. евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор конкурса местных инициатив Наталья Адамчик.
Фото из архива
Сегодня в Гродно состоялась региональная конференция по итогам реализации проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН.
Большое количество инициатив в регионе было направлено на развитие туризма и сохранение историко-культурного наследия, а также на содействие расширению социальных услуг и инклюзии. Например, в Сморгонском районе был запущен инклюзивный детский кукольный театр "Праменьчык". Участниками его стали дети, которые не имеют возможности часто выходить из дому. Сейчас к репетициям и даже постановкам спектаклей они могут присоединяться в режиме онлайн. В Сморгони благодаря местной инициативе был создан реабилитационный лагерь для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Первый лагерь был дневным, а в дальнейшем его планируют сделать круглосуточным.
В Ошмянском районе благодаря реализации местной инициативы был построен парк замковых миниатюр, созданных на 3D-принтере. Проект еще не закончен, однако получил продолжение. Можно посмотреть на уменьшенные копии замков или посетить Кревский или Гольшанский замок и побывать там на 3D-эксурсии. Реализация местных инициатив в Зельвенском районе позволила благоустроить территорию вокруг храма XV века, Церкви Святого Михаила в деревне Сынковичи. Здесь привели в порядок пруды, обустроили источник. Для туристов создана удобная стоянка, на въезде установлен макет храма. Несколько туристических маршрутов разработали в Новогрудском районе.
Гродненская область стала одним из самых активных регионов по количеству поданных заявок. Во время конференции отмечалась и другая особенность. По требованиям партнеры проекта должны были обеспечить софинансирование в размере не менее 10%. Однако на деле этот показатель достиг 23%. Специалисты связывают это с тем, что уже на стадии реализации инициативы появлялись и воплощались в жизнь новые идеи, задумки, что можно улучшить. Во время конференции представители пяти пилотных районов поделились опытом разработки паспортов территориально ориентированного развития своих районов, реализации местных инициатив, получивших финансовую поддержку в рамках проекта, выстраивания партнерских отношений между органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями для решения местных проблем.
Во время конференции был анонсирован старт нового проекта под названием "Местное экономическое развитие". Он будет реализовываться по всей Беларуси. Направлен проект будет в первую очередь на развитие мелкого и среднего бизнеса, ремесленничества и социального предпринимательства. На финансирование проекта Евросоюз направит более $9 млн.
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В Гродненской области в 2016-2018 годах реализовано почти 30 местных инициатив на 360 тыс. евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор конкурса местных...
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