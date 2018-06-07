Посол Суриков прокомментировал слухи о своей отставке

Посол России в Беларуси Александр Суриков сегодня на пресс-конференции в Минске прокомментировал муссируемую информацию о своей оставке.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Интернет — хорошее дело. Но сколько там авторов, столько и точек зрения. Хорошо, что я не всегда все читаю. Если президент [России] решит, что моя деятельность должна быть закрыта, значит так надо», — сказал Суриков.

Недавно Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что в скором времени сменится посол России в Беларуси. Главным кандидатом называется бывший министр сельского хозяйства и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В новом правительстве Дмитрия Медведева его сменил Дмитрий Патрушев. Ткачев известен тем, что критиковал поставки белорусского продовольствия в России. Его семье принадлежит один из крупнейших в России агрокомплексов.

Позже на этом же Telegram-канале в качестве преемника Сурикова назвали Владислава Суркова, который в свое время занимал пост вице-премьера и помощника президента России. Последние годы он представляет интересы России при переговорах с США по урегулированию войны на востоке Украины.

77-летний Александр Суриков возглавляет посольство России в Беларуси с 2006 года.