Россия не ведет переговоры с Беларусью о размещении на территории республики своей военной базы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.

«Никаких переговоров ни о какой базе не ведется», — сказал Суриков. «Если такой вопрос будет поставлен, то он будет обсуждаться», — добавил он.

Таким образом посол России в Беларуси прокомментировал информацию из СМИ, которые по-разному интерпретировали недавние слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Напомним, а ходе визита в Брюссель, ему задали вопрос -может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии.

«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы. Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи», — ответил на это глава МИД Беларуси.

В 2016 году президент России Путин поручил подписать соглашение о создании авиабазы в Беларуси. В ответ на это Александр Лукашенко заявил , что ничего об этом не знает, а подобный вопрос не обсуждался . Он также выразил удивление, «зачем это было россиянам <…> вбрасывать в средства массовой информации». Позже он назвал обсуждение этой темы в СМИ «шумихой», которая носит «чисто политический характер». По мнению президента Беларуси, при размещении российской военной базы Москва и Минск будут иметь больше минусов, чем плюсов.