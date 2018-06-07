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Суриков: Никаких переговоров ни о какой базе не ведется
08.06.2018 12:06 — Новости Экономики | Tut.by
Россия не ведет переговоры с Беларусью о размещении на территории республики своей военной базы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.
«Никаких переговоров ни о какой базе не ведется», — сказал Суриков. «Если такой вопрос будет поставлен, то он будет обсуждаться», — добавил он.
Таким образом посол России в Беларуси прокомментировал информацию из СМИ, которые по-разному интерпретировали недавние слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Напомним, а ходе визита в Брюссель, ему задали вопрос -может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии.
«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы. Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи», — ответил на это глава МИД Беларуси.
В 2016 году президент России Путин
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Таким образом посол России в Беларуси прокомментировал информацию из СМИ, которые по-разному интерпретировали недавние слова министра иностранных дел Беларуси...
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