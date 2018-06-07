В Верхнедвинском районе проведён семинар по кормозаготовке

Недавно завершилась посевная, а перед аграриями стоит новая, не менее важная задача – кормозаготовка.

Травы первого укоса – убранные и заготовленные с соблюдением необходимых технологий и в достаточном количестве – залог эффективной работы отрасли животноводства.

Особенности их заготовки, требования, позволяющие обеспечить и сохранить качество, соблюдение правил безопасности в этот период, готовность техники, условия оплаты труда рассмотрены на районном семинаре-совещании.

Его участники посетили сельхозпредприятия ОАО «Прудинки» и «Соколовщина», где ознакомились с ходом кормозаготовительной кампании.

(Подробнее о задачах кормозаготовительного периода – в следующем номере).