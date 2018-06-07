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В Верхнедвинском районе проведён семинар по кормозаготовке

08.06.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Недавно завершилась посевная, а перед аграриями стоит новая, не менее важная задача – кормозаготовка.

В Верхнедвинском районе проведён семинар по кормозаготовке

Участники семинара на поле в ОАО «Прудинки».

Травы первого укоса – убранные и заготовленные с соблюдением необходимых технологий и в достаточном количестве – залог эффективной работы отрасли животноводства.
Особенности их заготовки, требования, позволяющие обеспечить и сохранить качество, соблюдение правил безопасности в этот период, готовность техники, условия оплаты труда рассмотрены на районном семинаре-совещании.
Его участники посетили сельхозпредприятия ОАО «Прудинки» и «Соколовщина», где ознакомились с ходом кормозаготовительной кампании.
(Подробнее о задачах кормозаготовительного периода – в следующем номере).

 
 
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> Недавно завершилась посевная, а перед аграриями стоит новая, не менее важная задача – кормозаготовка. Участники семинара на поле в ОАО «Прудинки». Травы...
 
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