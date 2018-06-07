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О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания

08.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживанияРаздельный учет выручки как условие применения налоговых льгот по налогам, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» (далее — Указ) установлен ряд дополнительных налоговых льгот для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ведение бизнеса в сельской местности и малых городских поселениях, независимо от местонахождения (места жительства). Населенные пункты и территории вне населенных пунктов, относящиеся к территории сельской местности и малых городских поселений, в Гомельской области определены решением Гомельского областного Совета депутатов от 12.10.2017 №229 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345».
Одним из условий применения налоговых льгот является ведение в установленном законодательством порядке раздельного учета выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг), возникающих от соответствующей деятельности на территории сельской местности и малых городских поселений.
При этом прием наличных денежных средств должен осуществляться с использованием кассового оборудования в порядке, предусмотренном
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 №924/16.
Субъекты предпринимательской деятельности для выполнения требований Указа и обеспечения раздельного учета выручки вправе самостоятельно определить технологический порядок отдельного проведения сумм принятых наличных денежных средств от оказания услуг и продажи товаров в рамках Указа по разным секциям кассового суммирующего аппарата в соответствии с эксплуатационной документацией на кассовый суммирующий аппарат, предусмотренной техническими нормативными правовыми актами (например, определить в локальном нормативном правовом акте — приказе руководителя).
Более подробную информацию можно получить по телефону: 3-03-19.
А.Д. Кравцов, заместитель начальника инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району.

 
 
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Раздельный учет выручки как условие применения налоговых льгот по налогам, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии...
 
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