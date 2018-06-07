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О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания
08.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
Раздельный учет выручки как условие применения налоговых льгот по налогам, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
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Раздельный учет выручки как условие применения налоговых льгот по налогам, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии...
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