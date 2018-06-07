ЕАБР улучшил прогноз для экономики Беларуси на 2018 год. Перспективы в 2019-2020 годах менее радужные

Евразийский банк развития (ЕАБР) пересмотрел прогноз по приросту ВВП Беларуси в 2018 году и повысил оценку на 1,1 процентный пункт. Об этом говорится в июньском выпуске макроэкономического обзора ЕАБР.



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В текущем году аналитики банка ожидают «сохранение высокой экономической активности» в Беларуси". Монетарные условия продолжат оказывать стимулирующее влияние на экономику, что в совокупности с ростом доходов населения будет поддерживать потребительскую и инвестиционную активность, считают эксперты. «По итогам 2018 года прирост ВВП прогнозируется на уровне 3,7%, что на 1,1 п. п. выше нашего предыдущего прогноза и связано с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением экономического роста по итогам I квартала. Замедление темпов роста начиная со II квартала 2018 г. будет в основном связано с прекращением действия эффекта низкой базы в производстве и экспорте нефтепродуктов», говорится в обзоре.

В период 2019—2020 гг. рост белорусской экономики продолжится темпами, соответствующими долгосрочному потенциалу с учетом ее текущей структуры (около 2%).

Аналитики ЕАБР также ожидают, что в этом году в Беларуси произойдет некоторое ускорение инфляции, но оно будет умеренным. «Отложенный эффект роста заработных плат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий станет фактором некоторого ускорения инфляционных процессов в 2018 году, при сохранении процентных ставок на текущем уровне инфляция по итогам года останется в пределах целевого ориентира Нацбанка и составит 6%», говорится в сообщении.

В 2019—2020 гг. «при отсутствии значимых внутренних и внешних шоков» инфляция прогнозируется на уровне 5,3% и 4,9% соответственно.

По итогам января-апреля прирост ВВП Беларуси составил 4,8%, за первый квартал — 5,1%. Власти прогнозировали, что экономика вырастет по итогам 2018 года на 3,5%.

Инфляция в Беларуси на 1 мая составила 2,8%. В мае может быть зафиксирована дефляция, говорил первый вице-премьер Василий Матюшевский.