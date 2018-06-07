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Проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели
08.06.2018 15:00 — Новости Экономики | БT
Александр Суриков также отметил, что следует более взвешенно подходить к подобным решениям.
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Об этом сообщил вице-премьер Михаил Русый, который отправился в Москву на переговоры с зампредседателя правительства России. С 6 июня Россельхознадзор ввел...
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