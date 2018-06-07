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Налоговая инспекция информирует: Открыть свое дело – просто!

08.06.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Инспекция МНС по Гродненской области информирует, что с 22 октября 2017 года на территории Республики Беларусь вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц»  согласно которому граждане, уплатив единый налог исходя из ставок, действующих на территории населенного пункта, где она планируется к осуществлению, вправе заниматься ею без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Указ насчитывает 12 новых видов деятельности, которые до недавнего времени относились к предпринимательской. В целом же таких видов деятельности уже 24.

12 ранее предусмотренных видов деятельности:

  1. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции;
  2. предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота;
  3. репетиторство;
  4. чистка и уборка жилых помещений;
  5. уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора;
  6. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий;
  7. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);
  8. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;
  9. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу;
  10. реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков).
  11. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;
  12. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;

Налоговая инспекция информирует: Открыть свое дело – просто!

12 дополненных с 22.10.2017 видов деятельности:

  1. реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными органами власти местах  самостоятельно изготовленных гражданами хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий;
  2. предоставление принадлежащих на праве собственности жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания физических лиц;
  3. услуги по оформлению (украшению) машин, дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну;
  4. выполнение по заказам потребителей работ по ремонту часов и обуви;
  5. выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, включая перетяжку из материалов заказчика;
  6. сборка мебели;
  7. настройка музыкальных инструментов;
  8. распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов;
  9. пошив одежды и обуви из материалов заказчика;
  10. выполнение отделочных работ;
  11. оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования, обучению работе на компьютере;
  12. парикмахерские и косметические услуги.

Открыть свое дело можно в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления, и после уплаты единого налога, сумму которого рассчитывает налоговый инспектор, деятельность уже может быть начата. Уплата налога производится каждый месяц. В том случае, если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует. 

В связи с появлением новых видов деятельности на территории Гродненской области решением Гродненского областного Совета депутатов от 12.10.2017 № 285 утверждены и с 22 октября 2017 года вступили в силу ставки единого налога для физических лиц, осуществляющих деятельность в рамках данного Указа, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by, а также в инспекциях по месту жительства.

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности, предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20 % ставки единого налога.

Подытожив можно сделать вывод, что гражданин:

  • вправе осуществлять виды деятельности, предусмотренные Указом, при условии уплаты единого налога и без привлечения других физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам;
  • вправе оказывать услуги и выполнять работы только физическим лицам;
  • прием наличных денег осуществляет в свободном порядке, без использования кассового оборудования;
  • не ведет учет получаемых доходов.    

Консультацию по вопросам применения норм Указа можно получить в налоговом органе по месту жительства, а также в инспекции МНС по Гродненской области.

И.Л.Карабинская, начальник инспекции.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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Инспекция МНС по Гродненской области информирует, что с 22 октября 2017 года на территории Республики Беларусь вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от...
 
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