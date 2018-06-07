Налоговая инспекция информирует: Открыть свое дело – просто!

Инспекция МНС по Гродненской области информирует, что с 22 октября 2017 года на территории Республики Беларусь вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» согласно которому граждане, уплатив единый налог исходя из ставок, действующих на территории населенного пункта, где она планируется к осуществлению, вправе заниматься ею без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Указ насчитывает 12 новых видов деятельности, которые до недавнего времени относились к предпринимательской. В целом же таких видов деятельности уже 24.

12 ранее предусмотренных видов деятельности:

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота; репетиторство; чистка и уборка жилых помещений; уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора; музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий; реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки); услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных; деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу; реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков). предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;

12 дополненных с 22.10.2017 видов деятельности:

реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными органами власти местах самостоятельно изготовленных гражданами хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий; предоставление принадлежащих на праве собственности жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания физических лиц; услуги по оформлению (украшению) машин, дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну; выполнение по заказам потребителей работ по ремонту часов и обуви; выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, включая перетяжку из материалов заказчика; сборка мебели; настройка музыкальных инструментов; распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов; пошив одежды и обуви из материалов заказчика; выполнение отделочных работ; оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования, обучению работе на компьютере; парикмахерские и косметические услуги.

Открыть свое дело можно в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления, и после уплаты единого налога, сумму которого рассчитывает налоговый инспектор, деятельность уже может быть начата. Уплата налога производится каждый месяц. В том случае, если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует.

В связи с появлением новых видов деятельности на территории Гродненской области решением Гродненского областного Совета депутатов от 12.10.2017 № 285 утверждены и с 22 октября 2017 года вступили в силу ставки единого налога для физических лиц, осуществляющих деятельность в рамках данного Указа, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by , а также в инспекциях по месту жительства.

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности, предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20 % ставки единого налога.

Подытожив можно сделать вывод, что гражданин:

вправе осуществлять виды деятельности, предусмотренные Указом, при условии уплаты единого налога и без привлечения других физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам;

вправе оказывать услуги и выполнять работы только физическим лицам;

прием наличных денег осуществляет в свободном порядке, без использования кассового оборудования;

не ведет учет получаемых доходов.

Консультацию по вопросам применения норм Указа можно получить в налоговом органе по месту жительства, а также в инспекции МНС по Гродненской области.

И.Л.Карабинская, начальник инспекции.

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