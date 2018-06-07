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В Беларуси завершают создание автомобильного терминала для оповещения экстренных служб в случае ДТП

08.06.2018 14:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 8 июня. В Беларуси на завершающем этапе находятся работы по созданию автомобильного терминала для оповещения экстренных служб в случае дорожно-транспортного происшествия, сообщил 8 июня в Минске заместитель генерального директора ОАО "Агат — системы управления" по беспилотным авиационным комплексам, навигации и средствам связи Игорь Быков. Сегодня он участвовал в заседании межгосударственного совета "Радионавигация" в Исполнительном комитете СНГ.

Подобные системы разработаны в России и Казахстане.

"Эти системы совместимы. Транспортное средство может перемещаться по трем странам, и в случае аварии, если водитель или пассажир не в состоянии вызвать себе помощь, информация передается автоматически, оператор принимает решение, отслеживаются координаты, и автоматически на место ДТП направляется экстренная помощь", — рассказал Быков.

По его словам, уже получены все сертификаты на разработку. В этом году планируется начать оснащение этим оборудованием новых автомобилей "МАЗ", в том числе поставляемых за рубеж, в первую очередь в Россию. Далее — транспорт для перевозки пассажиров.

"Пока речь идет о грузовых автомобилях", — уточнил заместитель гендиректора ОАО "Агат — системы управления".

Как отметил Быков, производимые в Беларуси легковые автомобили также должны оснащаться подобными терминалами, и оснащаются, но — иностранного производства. Во второй половине года на завод "БелДжи" приедут китайские специалисты, с которыми будет решен вопрос об оснащении машин отечественными средствами.

В этом году в Беларуси будет выпущено 2.210 терминалов "ЭРА-РБ" (экстренное реагирование на аварии). Их стоимость составляет 250-300 долларов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 июня. В Беларуси на завершающем этапе находятся работы по созданию автомобильного терминала для оповещения экстренных служб в случае...
 
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