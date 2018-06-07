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БелАЗ презентовал новый карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн
08.06.2018 15:15 — Новости Экономики | БT
В этом году жодинский БелАЗ отмечает 70-летие. К осени завод обновится после масштабной реконструкции и модернизации.
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Новая модель техники от белорусских машиностроителей. БелАЗ презентовал сегодня карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн. Тест-драйв прошел на полигоне...
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