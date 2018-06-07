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Со сносом. Лукашенко дал отмашку на подготовку площадок под стадион и бассейн за китайские деньги
08.06.2018 17:36 — Новости Экономики | Tut.by
7 июня Александр Лукашенко
Бассейн
Недавно мы писали, что бассейн международного стандарта
Из указа следует, что снести вышеуказанные объекты и подготовить инженерные сети нужно в 2018—2019 годах. Заказчиком работ определено УКС Мингорисполкома, генподрядчиком ОАО «Трест № 15 «Спецстрой». Работники «Красной звезды» переводятся на полиграфкомбинат на Корженевского, но что будет с жильцами двухэтажек?
Как следует из указа, их могут переселить в квартиры, которые переданы Мингорисполкому застройщиками в счет компенсации бюджету города стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу.
Стадион
Национальный футбольный стадион
Но нынешний указ отменяет указ о строительстве «Динамо-Арены» от 2014 года и также утверждает подготовку площадки под стадион в 2018—2019 годах. Тут заказчиком определено УКС «Заводского района», генподрядчиком — то же ОАО «Трест № 15 «Спецстрой».
Напомним, подходы к реализации этого проекта с 2014 года неоднократно менялись: сначала его должна была строить китайская компания, потом рассматривался вариант покупки готового европейского проекта, потом — разработка своего.
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Из нового указа следует, что работы по подготовке обеих площадок и по возмещению убытков землепользователям финансируются из бюджета Минска. Деревья на этих участках можно удалять без компенсационных посадок и выплат.
Отметим, что документ подписан и вступил в силу накануне визита Александра Лукашенко на саммит ШОС в Китай. Ранее сообщалось, что китайская сторона
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Документом определено, в какой срок и за чей счет нужно снести существующие здания на земельных участках.
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