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"Юнисон" подписал c китайской Zotye соглашение на 560 млн долларов на выпуск 30 тысяч электромобилей
08.06.2018 18:12 — Новости Экономики | Tut.by
Компания «Юнисон», подконтрольная Алексею Ваганову и властям Беларуси, и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали соглашение на общую сумму в 560 млн долларов., передает
Данный документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE. Производство будет иметь высокую степень локализации для поставок машин на рынки стран СНГ. Проект планируется реализовать до 2022 года.
Представитель Алексея Ваганова подтвердила данную информацию. Она не смогла уточнить источники финансирования, сославшись на конфиденциальность.
Источник TUT.BY в автомобильной отрасли сказал, что проект рассчитывает получить государственную поддержку в рамках программы развития электротранспорта в Беларуси.
В феврале в Минске состоялась
Позже стало известно о том, что Алексей Ваганов
Сегодня в Циндао еще одна компания связанная с Алексеем Вагановым «Лада ОМС» подписала договор с China Sinopharm International о сотрудничестве в сфере медицинского оборудования. Общая стоимость проектов оценивается в 94 млн долларов.
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"Юнисон" подписал c китайской Zotye соглашение на 560 млн долларов на выпуск 30 тысяч электромобилей
Данный документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE.
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