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"Юнисон" подписал c китайской Zotye соглашение на 560 млн долларов на выпуск 30 тысяч электромобилей

08.06.2018 18:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Компания «Юнисон», подконтрольная Алексею Ваганову и властям Беларуси, и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали соглашение на общую сумму в 560 млн долларов., передает БЕЛТА.


Данный документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE. Производство будет иметь высокую степень локализации для поставок машин на рынки стран СНГ. Проект планируется реализовать до 2022 года.

Представитель Алексея Ваганова подтвердила данную информацию. Она не смогла уточнить источники финансирования, сославшись на конфиденциальность.

Источник TUT.BY в автомобильной отрасли сказал, что проект рассчитывает получить государственную поддержку в рамках программы развития электротранспорта в Беларуси.

В феврале в Минске состоялась презентация двух электромобилей Zotye, которые планируют выпускать методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» в Обчаке в Минском районе.

Позже стало известно о том, что Алексей Ваганов собирается к 2021 году наладить сборку компонентов, узлов, агрегатов и программного обеспечения к электрокарам в Рязанской области.

Сегодня в Циндао еще одна компания связанная с Алексеем Вагановым «Лада ОМС» подписала договор с China Sinopharm International о сотрудничестве в сфере медицинского оборудования. Общая стоимость проектов оценивается в 94 млн долларов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Данный документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE.
 
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