В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Циндао белорусская делегация подписала контракты на общую сумму почти в 700 миллионов долларов В китайском Циндао накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества белорусская делегация уже подписала контракты и соглашения на общую сумму почти в 700...

В частности, заключено соглашение, которое предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства - 30 тысяч электромобилей. Также закреплено сотрудничество в сфере медицинского оборудования и поставок в Китай сухого молока и мяса птицы. Подписанные соглашения стали закономерным результатом выполнения поручений Главы государства по развитию в Беларуси сферы электромобилестроения, а также выхода нашей сельхозпродукции на китайский рынок.