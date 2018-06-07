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В Циндао белорусская делегация подписала контракты на общую сумму почти в 700 миллионов долларов
08.06.2018 19:00 — Новости Экономики | БT
В частности, заключено соглашение, которое предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства - 30 тысяч электромобилей. Также закреплено сотрудничество в сфере медицинского оборудования и поставок в Китай сухого молока и мяса птицы. Подписанные соглашения стали закономерным результатом выполнения поручений Главы государства по развитию в Беларуси сферы электромобилестроения, а также выхода нашей сельхозпродукции на китайский рынок.
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В китайском Циндао накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества белорусская делегация уже подписала контракты и соглашения на общую сумму почти в 700...
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