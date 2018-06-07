TUT.BY посмотрел, какие предприятия заработали на экспорте больше всего, если считать на одного сотрудника. В нашем видео — десятка лидеров по стране. И, конечно, кадры с производств.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Топ-10 предприятий, где на одного сотрудника - самая большая выручка от экспорта В нашем видео - десятка лидеров по стране. И, конечно, кадры с производств.