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Топ-10 предприятий, где на одного сотрудника - самая большая выручка от экспорта

08.06.2018 19:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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TUT.BY посмотрел, какие предприятия заработали на экспорте больше всего, если считать на одного сотрудника. В нашем видео — десятка лидеров по стране. И, конечно, кадры с производств.

 
 
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В нашем видео - десятка лидеров по стране. И, конечно, кадры с производств.
 
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