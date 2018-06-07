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Топ-10 предприятий, где на одного сотрудника - самая большая выручка от экспорта
08.06.2018 19:41 — Новости Экономики | Tut.by
TUT.BY посмотрел, какие предприятия заработали на экспорте больше всего, если считать на одного сотрудника. В нашем видео — десятка лидеров по стране. И, конечно, кадры с производств.
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В нашем видео - десятка лидеров по стране. И, конечно, кадры с производств.
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