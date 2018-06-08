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"Взаимопонимание установлено". Беларусь и Россия совместно наведут порядок на рынке молока
08.06.2018 22:53 — Новости Экономики | Tut.by
Взаимопонимание между Россией и Беларусью в молочном вопросе установлено. Таким образом вице-премьер России Алексей Гордеев охарактеризовал итоги встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Русым.
«Мы решили актуализировать „дорожную карту“, которая была подписана ветслужбами обеих стран в марте этого года в отношении всех видов продукции животноводства, и подготовить к ней приложение, которое касалось бы только молочной продукции», — рассказал Гордеев
По его словам, в документе будет прописан совместный подход к возникшим проблемам и намечены пути их решения. Все это будет сделано в ближайшие дни.
Гордеев также сообщил, что на встрече звучали претензии по поводу качества белорусского молока и возможного реэкспорта продукции других стран.
— Но взаимопонимание установлено, теперь главное подготовить документ и быстро его подписать. Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования.
Как сообщалось ранее, делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси направилась в Москву для решения проблемы запрета Россельхознадзора на поставки белорусской молочной продукции в Россию. В четверг
Россия
Россельхознадзор также озвучил
Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц
Вопрос введения запрета также
В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала
В середине марта
По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года — 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно.
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"Мы решили актуализировать "дорожную карту", которая была подписана ветслужбами обеих стран в марте этого года в отношении всех видов продукции животноводства, и...
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