"Взаимопонимание установлено". Беларусь и Россия совместно наведут порядок на рынке молока

Взаимопонимание между Россией и Беларусью в молочном вопросе установлено. Таким образом вице-премьер России Алексей Гордеев охарактеризовал итоги встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Русым.

«Мы решили актуализировать „дорожную карту“, которая была подписана ветслужбами обеих стран в марте этого года в отношении всех видов продукции животноводства, и подготовить к ней приложение, которое касалось бы только молочной продукции», — рассказал Гордеев Интерфаксу .

По его словам, в документе будет прописан совместный подход к возникшим проблемам и намечены пути их решения. Все это будет сделано в ближайшие дни.

Гордеев также сообщил, что на встрече звучали претензии по поводу качества белорусского молока и возможного реэкспорта продукции других стран.

— Но взаимопонимание установлено, теперь главное подготовить документ и быстро его подписать. Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования.

Как сообщалось ранее, делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси направилась в Москву для решения проблемы запрета Россельхознадзора на поставки белорусской молочной продукции в Россию. В четверг прошли переговоры главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым. В пятницу заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый встретился с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым.

Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литра. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка.

Россельхознадзор также озвучил претензии в адрес отдельных белорусских предприятий о наличии в их продукции нитратов.

Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц назвал данное решение «протекционистским шагом» и «выбиванием с рынка» белорусских производителей.

Вопрос введения запрета также рассмотрела коллегия ЕЭК . Было отмечено, что введение ограничений имеет признаки нарушения пункта 8 статьи 58 раздела XI Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому государства-члены имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран Союза.

В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли , а затем от введения ограничений отказались вовсе.

В середине марта было заявлено , что Россия и Беларусь подписали «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года — 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно.