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В Лиде выясняются обстоятельства гибели работника "Лидаагротехсервис"

08.06.2018 23:53 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 8 июня. В Лиде проводится проверка по факту смертельного травмирования слесаря ОАО "Лидаагротехсервис".

Как сообщают следственные и экспертные ведомства Гродненской области, около 11.20 7 июня на территории предприятия во время ремонта гидравлического цилиндра на автомобильном прицепе произошло падение кузова, приведшее к гибели 60-летнего слесаря.

Следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области и специалистов Лидской межрайонной инспекции Гродненского областного управления департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Изъята и изучается служебная, техническая и иная документация, относящаяся к охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев случившегося, иных работников предприятия и руководителей, проводят другие процессуальные действия.

К материалам проверки будут приобщены выводы специалистов Гродненского областного управления департамента государственной инспекции труда по результатам одновременно проводимого ими расследования.

По результатам проверки следователями будет дана правовая оценка произошедшему.

Кроме того, выполняется комплекс мер для выяснения причин и условий, способствовавших гибели работника, их устранения и недопущения в дальнейшей работе предприятия.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 июня. В Лиде проводится проверка по факту смертельного травмирования слесаря ОАО "Лидаагротехсервис". Как сообщают следственные и экспертные...
 
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