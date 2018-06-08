Трамп продлил санкции против белорусских чиновников

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год действия американских санкций против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



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Меры, принятые американским правительством против белорусских чиновников, должны были действовать до 16 июня 2018 года. Новым решением санкции продлили еще на год — до июня 2019 года.

«Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать неординарную и исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. В 2010 году, после очередных президентских выборов, список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в США, был расширен.

Сейчас в списке десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.