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Трамп продлил санкции против белорусских чиновников
09.06.2018 07:35 — Новости Экономики | Tut.by
Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год действия американских санкций против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны. Об этом
Меры, принятые американским правительством против белорусских чиновников, должны были действовать до 16 июня 2018 года. Новым решением санкции продлили еще на год — до июня 2019 года.
«Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать неординарную и исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в заявлении Белого дома.
Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были
Сейчас в
Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.
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Новым решением санкции продлили еще на год - до июня 2019 года.
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