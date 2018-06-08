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В Гродно возведут жилье по программе зеленого градостроительства

09.06.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Идея прозвучала на международной конференции «Устойчивое жилищное хозяйство и городское планирование: национальные приоритеты Республики Беларусь и лучшие примеры мировой практики». Она может быть осуществлена в рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси». Надо отметить, что аналогичные проекты появляются по всему миру. В европейских странах предпочитают внедрять «зеленые технологии» в уже существующих городах: возводить экокварталы, состоящие из домов, спроектированных на основе экологически чистых материалов и имеющих высокие параметры энергоэффективности. 



Министерство архитектуры и строительства готово в нашем городе реализовать пилотный проект по созданию жилого массива зеленого строительства с применением энергосберегающих и экологически чистых технологий. Наш город как нельзя лучше подходит для его реализации, а жилым массивом может быть перспективная застройка в районе улицы Весенняя. 



Открывая международную конференцию, заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко подчеркнул, что сегодня приоритетным должно стать строительство энергоэффективного жилья. 



– В Гродно уже реализованы два пилотных проекта с возведением домов первого, а затем второго поколений. При полном заселении второго дома теплопотребление будет значительно ниже, чем в первом энергоэффективном доме, – подчеркнул Владимир Иосифович. – Это очень важно для таких домов по всей стране: жильцам придется платить за теплоснабжение значительно меньше. 



 Эксперты Еврокомиссии, побывав во многих странах мира, убедились, что в Беларуси накоплен достаточно богатый опыт реализации жилищной политики, умелого планирования на ближайшие годы и на перспективу. 



 На этой конференции с учетом озвученного здесь мирового и отечественного опыта градостроительства специалисты могут почерпнуть для себя много интересного и применить на практике, изменить подходы к проектированию, найти более эффективные пути решения жилищной программы, – сказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Кручанов



На уровне правительства рассматривается как первоочередная задача возведение жилья эконом-класса, но с высокими качественными параметрами. Как подчеркнул Александр Кручанов, опыт Гродно может служить примером создания такой жилой среды, возведения целых кварталов и микрорайонов комфортабельного жилья и сопутствующей им инфраструктуры. С каждым годом повышает качество жилой застройки одна из ведущих организаций республики – ОАО «Гродножилстрой». В построенных им квартирах с удобной планировкой создается комфортная среда для проживания. 



В республике внедряются новые схемы финансирования строительства жилья. Привлекаются средства коммерческих банков. К традиционным «Беларусбанку» и «Белагропромбанку» подключились «БПС-Сбербанк», «Белинвестбанк», заявили о своем участии «Внешэкономбанк» и «Приорбанк». На выходе еще один нормативный акт, который послужит развитию жилищно-строительных сбережений. В Министерстве экономики также дорабатывается закон об ипотеке, который после внесения существенных поправок должен заработать более активно. 



На конференции обсуждались пути развития индивидуального жилищного строительства. Программой на 2016-2020 годы предусмотрено возводить не менее 40 процентов индивидуального жилья. Сейчас в лидерах в этом направлении Брестская и Гродненская области. Для этого застройщикам обеспечивается определенная инфраструктура – дорога, водопровод, электроснабжение. На эти цели может быть использована и система кредитования банками. 



С учетом пуска Белорусской АЭС сейчас в каждой области проектируются дома с максимальным использованием в обслуживании электроэнергии: при отоплении, подогреве воды, внедрении энергоэффективных технологий. Такие дома могут в первую очередь возводиться там, где нет достаточно развитой инженерной инфраструктуры. Но при этом населению нужно предложить выгодный тариф на электропотребление. 



Высоко оценила опыт жилищного строительства в Гродно руководитель секции по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН Гульнара Ролл. После сбора информации в итоговый документ будет включен и гродненский опыт. С ним можно будет познакомиться в отчете, который выйдет на нескольких языках. 



Наработками поделились представители Минприроды, банкиры, проектировщики, представители из России, Молдовы, Армении. Они посетили энергоэффективные дома первого и второго поколений, совершили экскурсию по городу. 

 
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Идея прозвучала на международной конференции «Устойчивое жилищное хозяйство и городское планирование: национальные приоритеты Республики Беларусь и лучшие...
 
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