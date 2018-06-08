Березовский сыродельный комбинат принял участие во второй по величине в мире продуктовой выставке-ярмарке «SIAL 2018»

Беларусь громко заявила о себе на Тихоокеанском побережье. Витрины с белорусскими товарами впервые появились во втором по величине мировом продуктовом мегамаркете – шанхайской ярмарке SIAL-2018.

Белорусскую экспозицию 16 мая посетили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло, Генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае Валерий Мацель и заместитель начальника Главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Вадим Побединский.

3400 компаний из 70 стран, среди которых Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Италия, Россия, США, Франция, Южная Корея, приняли участие в продовольственном форуме.

В составе Национальной экспозиции Республики Беларусь было 28 компаний-экспортеров мясной, молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции, а такжепроизводители алкогольных напитков.

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» в составе стенда ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомол-пром» презентовало на выставке новое направление своей деятельности – выпуск спортивного питания «ProСпорт». В Шанхае был представлен концентрат сывороточный белковый «КСБ-УФ-55» с высоким содержанием незаменимых аминокислот, предназначенный для дополнительного питания спортсменов в период интенсивных нагрузок. Из сыров был продегустирован «Беловежский» копченый с прованскими травами и тмином. В ближайшее время эта новинка вкусов будет запущена в производство и представлена на витринах в торговле. Классический вкус сыра «Беловежский» с перцем и чесноком также покорил азиатских посетителей ярмарки.

Представители ОАО «Березовский сыродельный комбинат» впечатлены масштабом выставки и количеством продуктивных переговоров с перспективой на дальнейшее сотрудничество.