В наш город приехали участники международной конференции «Энергоэффективные здания ХХI века», посвященной 25-летию создания Департамента по энергоэффективности.120-квартирный дом был построен по проекту международной технической помощи и введен в эксплуатацию год назад.





- Такие дома возведены в Минске, Могилеве и Гродно, но самый эффектный результат получен в вашем городе,- сказал представитель миссии ПРООН Джон Обрайен. -По сравнению с обычными домами такие экономят до 20 процентов затрат на их обслуживание. Поэтому за домами нового поколения будущее. Следующий энергоэффективный дом может быть построен в Новогрудке в рамках программы ПРООН «Зеленый город».









Отопление дома, подогрев воды проводится за счет работы тепловых насосов, использования энергии солнца, тепловых свай и проходящего рядом городского коллектора. Он по сравнению с обычными жилыми домами потребляет в 4-8 раз меньше тепловой энергии. Как рассказал председатель ЖСПК Игорь Якименко, в декабре прошлого года на отопление этого дома потрачено 78 гигакалорий тепла, в то время как в обычном доме потребовалось 142 гигакалории. По мере заселения дома, сейчас здесь проживают в 40 квартирах, эти показатели будут более низкими. Только от продажи электроэнергии, полученной за счет работы солнечных батарей на крыше и фасаде дома, выручка в общую кассу ЖСПК пополнена более чем на 4 тысячи рублей.









- Ежемесячные коммунальные услуги за нашу однокомнатную квартиру составляют порядка 40 рублей, в декабре за отопление заплатила всего 98 копеек, - рассказывает жительница дома Дарья. - Благодаря системе рекуперации дома в квартире всегда свежий воздух.





Участники мероприятия ознакомились с работой начинки «умного» дома и даже побывали на его крыше, уставленной солнечными батареями.









