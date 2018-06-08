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Как умный дом и солнечные батареи сэкономят "коммуналку". Гродненский энергопроект

09.06.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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В наш город приехали участники международной конференции «Энергоэффективные здания ХХI века», посвященной 25-летию создания Департамента по энергоэффективности.120-квартирный дом был построен по проекту международной технической помощи и введен в эксплуатацию год назад. 



- Такие дома возведены в Минске, Могилеве и Гродно, но самый эффектный результат получен в вашем городе,- сказал представитель миссии ПРООН  Джон Обрайен. -По сравнению с обычными домами такие экономят до 20 процентов затрат на их обслуживание. Поэтому за  домами нового поколения будущее. Следующий энергоэффективный  дом может быть построен в Новогрудке в рамках программы ПРООН «Зеленый город». 

Как умный дом и солнечные батареи сэкономят "коммуналку". Гродненский энергопроект


Отопление дома, подогрев воды проводится за счет работы тепловых насосов, использования энергии солнца, тепловых свай и проходящего рядом городского коллектора. Он по  сравнению с обычными жилыми домами потребляет в 4-8 раз меньше тепловой энергии. Как рассказал председатель ЖСПК Игорь Якименко, в декабре прошлого года на отопление  этого дома потрачено 78 гигакалорий тепла, в то время как в обычном доме потребовалось 142 гигакалории. По мере заселения дома, сейчас здесь  проживают в 40 квартирах, эти показатели будут  более низкими. Только от продажи электроэнергии, полученной за счет работы солнечных батарей на крыше и фасаде дома, выручка в общую кассу ЖСПК пополнена  более чем на  4 тысячи рублей. 

Как умный дом и солнечные батареи сэкономят "коммуналку". Гродненский энергопроект


 Ежемесячные коммунальные услуги за нашу однокомнатную квартиру составляют порядка 40 рублей, в декабре за отопление заплатила всего 98 копеек, - рассказывает жительница дома Дарья. - Благодаря системе рекуперации дома в квартире всегда свежий воздух. 



Участники мероприятия ознакомились с  работой начинки «умного» дома и даже побывали на его крыше, уставленной солнечными батареями. 

Как умный дом и солнечные батареи сэкономят "коммуналку". Гродненский энергопроект
Как умный дом и солнечные батареи сэкономят "коммуналку". Гродненский энергопроект
Как умный дом и солнечные батареи сэкономят "коммуналку". Гродненский энергопроект

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В наш город приехали участники международной конференции «Энергоэффективные здания ХХI века», посвященной 25-летию создания Департамента по...
 
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