|
Белагропромбанк предлагает лоевчанам
09.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
По 31 июля совершайте покупки с использованием карточки Mastercard и участвуйте в розыгрыше главного приза — сертификата на ремонт вашей кухни, а также одного из 700 подарочных сертификатов торговой сети «Евроопт». Розыгрыш призов состоится 24 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По 31 июля совершайте покупки с использованием карточки Mastercard и участвуйте в розыгрыше главного приза — сертификата на ремонт вашей кухни, а также одного из 700...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)