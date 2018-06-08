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Белагропромбанк предлагает лоевчанам

09.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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Белагропромбанк предлагает лоевчанам По 31 июля совершайте покупки с использованием карточки Mastercard и участвуйте в розыгрыше главного приза — сертификата на ремонт вашей кухни, а также одного из 700 подарочных сертификатов торговой сети «Евроопт». Розыгрыш призов состоится 24 августа.
Также по 31 июля любой клиент при открытии нового счета или оформлении кредита с карточкой Mastercard становится участником рекламной акции «Сладости для клиентской радости» и гарантированно получит шоколад ручной работы.

 
 
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По 31 июля совершайте покупки с использованием карточки Mastercard и участвуйте в розыгрыше главного приза — сертификата на ремонт вашей кухни, а также одного из 700...
 
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