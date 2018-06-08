По 31 июля совершайте покупки с использованием карточки Mastercard и участвуйте в розыгрыше главного приза — сертификата на ремонт вашей кухни, а также одного из 700 подарочных сертификатов торговой сети «Евроопт». Розыгрыш призов состоится 24 августа.

Также по 31 июля любой клиент при открытии нового счета или оформлении кредита с карточкой Mastercard становится участником рекламной акции «Сладости для клиентской радости» и гарантированно получит шоколад ручной работы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белагропромбанк предлагает лоевчанам По 31 июля совершайте покупки с использованием карточки Mastercard и участвуйте в розыгрыше главного приза — сертификата на ремонт вашей кухни, а также одного из 700...