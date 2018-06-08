МИД прокомментировал продление санкций США против белорусских властей

Решение о продлении ограничительных мер в отношении белорусской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.



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«Данное решение было инициировано в 2006 году Администрацией Президента США Джорджа Буша-младшего. Белорусско-американские отношения за это время существенно изменились, но, как мы видим, в некоторых вопросах Вашингтон, к сожалению, пока не способен пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси. Все более абсурдно звучит утверждение о том, что Беларусь, прилагающая все усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других государств какую-либо угрозу», — заявил представитель МИД.

«Кроме того, мы считаем, что нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность», — подчеркнул Андрей Шупляк.

Он добавил, что белорусская сторона заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами и рассчитывает на то, что результаты этого процесса будут учитываться американской стороной при принятии решений, касающихся двусторонних отношений.