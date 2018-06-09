Беларусь готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 июня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму. Неопределенность стала новой «нормальностью».

«Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях», — сказал белорусский президент.

Он обратил внимание, что на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны.

«Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере», — считает Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что именно практическая экономическая кооперация стран — членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации.

Видео телеканала CCTV+ прилета президента Беларуси в Циндао на саммит ШОС

«На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой „Пояса и пути“. Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи „интеграции интеграций“ готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии», — заявил президент.

По словам Александра Лукашенко, в стране этим целям в полной мере соответствует реализация проекта Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», за которым не зря закрепилось название «жемчужина Шелкового пути».

Успешное развитие парка привлекает к нему все большее внимание зарубежных компаний со всего мира, особенно из стран Европейского союза.

«Беларусь — страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС», — сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что после вступления в 2017 году Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. В этих условиях полноценная обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе, подчеркнул Президент.

«Председатель КНР, Президент Путин, все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты», — заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также предложил создать специализированную экспозицию «АгрoШОС» на международном форуме аграриев «Белагро», который ежегодно проходит в Минске. Он пригласил поучаствовать в ней в 2019 году всех друзей и партнеров по организации.

Президент обратил внимание, что современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые угрозы и вызовы. Ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере.

«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, „IT-экосистемы ШОС“, которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — сказал Глава государства.

По его словам, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. «А также поможет нам обеспечить безопасность наших стран», — отметил Александр Лукашенко.

«Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации ШОС», — сказал Президент Беларуси в своем выступлении.

Глава государства считает, что развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома и исследований в этой сфере может стать одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран ШОС.

«Уровень организации и форма нашей сегодняшней работы — это пример для всех международных организаций, как нужно работать, а не ходить по залам, забывая о том, что надо слушать друг друга», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил завершающееся председательство Китая в ШОС. По его словам, оно имеет историческое значение. «Предложив всем государствам концепцию Сообщества единой судьбы, Китайская Народная Республика за прошедший год внесла значительный вклад в преодоление возникающих перед нами новых вызовов и угроз в целях создания более безопасного и процветающего мира», — обратил внимание Глава государства.

В заключение он пожелал успехов Кыргызстану, который принимает председательство в Шанхайской организации сотрудничества.